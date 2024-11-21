Пенсионер из Астрахани осужден за пацифистские высказывания

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За пацифистские надписи на стенах домов пенсионер Юрий Струбалин приговорен к трем годам ограничения свободы.

По версии следствия, пенсионер МВД Юрий Струбалин в центре Астрахани на фасадах нескольких домов, которые признаны памятниками архитектуры, написал красным маркером пацифистское высказывание и затем сфотографировал эти надписи.

Силовики нашли Струбалина по записям с камер видеонаблюдения и завели на него дело о вандализме по мотиву политической ненависти, передало 20 ноября "ОВД Инфо"*.

Суд признал Струбалина виновным в вандализме по мотиву политической ненависти и приговорил его к трем годам ограничения свободы. Позже Кировский районный суд Астрахани года утвердил это решение. Струбалин обжаловал приговор еще раз, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил его без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от Юрия Струбалина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, в декабре 2023 года суд в Ахтубинском районе оштрафовал местного жителя Виталия Журавлева по статье о дискредитации армии. Поводом для штрафа в 30 тысяч рублей стала публикация в соцсети "ВКонтакте" фотографии Путина с комментарием, содержащим критику в адрес россиян.

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