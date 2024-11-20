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15:44, 20 ноября 2024

Боец со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Иванов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум  532 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 ноября официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 531 бойца со Ставрополья.

Евгений Иванов убит  военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского муниципального округа Ставрополья.

Иванов уроженец Зеленокумска, с 2002 года жил в Ульяновской области. В сентябре 2022 подписал контракт с ЧВК, затем  с министерством обороны. Убит в Клещеевке Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 532 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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