Боец со Ставрополья убит на Украине

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Евгений Иванов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 532 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 ноября официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 531 бойца со Ставрополья.

Евгений Иванов убит военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского муниципального округа Ставрополья.

Иванов уроженец Зеленокумска, с 2002 года жил в Ульяновской области. В сентябре 2022 подписал контракт с ЧВК, затем с министерством обороны. Убит в Клещеевке Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 532 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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