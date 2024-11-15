Генерал из Ставропольского края убит на Украине

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На Украине убит генерал-майор Павел Клименко, посмертно награжденный званием Героя России. С начала российской военной операции убитыми на Украине признаны как минимум 531 военный из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", к 10 ноября власти официально признали убитыми на Украине более 5250 бойцов с юга России, в том числе как минимум 530 военнослужащих из Ставропольского края.

О том, что на Украине убит один из высших офицеров, уроженцев Ставрополья, сообщила 14 ноября администрация Нефтекумского муниципального округа.

Генерал-майор Павел Клименко был убит 6 ноября, а 8 ноября указом Путина ему присвоили звание Герой Российской Федерации посмертно. Клименко был награжден тремя орденами Мужества, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», имел ряд медалей, в том числе «За отвагу», говорится в сообщении официального телеграм-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признан убитыми в военной операции по меньшей мере 531 военный из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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