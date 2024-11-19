Ростовчане указали властям на нерешенную проблему с ливневками

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Улицы Ростова-на-Дону постоянно оказываются подтопленными во время осадков из-за неработающих ливневок.

Как информировал "Кавказский узел", ростовчане неоднократно жаловались на проблему с неработающей ливневой канализацией. 6 октября 2023 года стало известно, что суд приговорил к лишению свободы условно директора ростовского муниципального предприятия, признав его виновным в халатности, из-за которой в ливневом коллекторе утонула пожилая женщина.

Власти Ростова-на-Дону длительное время не могут решить проблему с неработающими ливневками. При этом на дорогах постоянно идут ремонтные работы, пожаловалась местная жительница Анастасия Бабова.

"Мало того, что ливневки на площади 2-ой Пятилетки не работают, так еще и под водой скрыто наше прекрасное дорожное полотно, со всеми своими сюрпризами в виде ям. Такими темпами на фоне роста цен на всё мы водители, устанем платить по два раза в год за ремонт подвески или ходовки. Дорожники все чинят и чинят городские дороги, которые разваливаются на глазах, да толку нет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На халатность при проведении ремонтных работ на улицах города также пожаловался местный житель Антон Степанов.

"Ливневку на Краснармейской наполовину "заколотили" в асфальт в начале сентября. То есть больше половины ливневки они закрыли асфальтом, перекрыв доступ воды к ней. В октябре ожидаемо начались дожди, и все удивлялись, почему туда не уходит вода. Потом вспомнили, что там же ливневок практически не осталось, доступ-то перекрыт", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некачественное выполнение ремонтных работ помогло временно решить проблему, продолжил ростовчанин. "С учетом того как некачественно у нас асфальтируют дороги, к весне вода очистит от асфальта ливневку и весной вода начнет уходить быстрее. Но, к сожалению, эта проблема не только на этой улице. На соседних улицах ливневки полостью открыты, но все равно не справляются с обильными дождями", – сказал Степанов.

Еще одна местная жительница Марина Куликова рассказала, что осенью и весной постоянно сталкивается с проблемой подтопления улиц.

"У нас на Орской обратная ситуация. Когда идут обильные дожди, нас затапливает из-за того, что мы находимся ниже, чем остальные районы и вся ливневая вода идет к нам, вытекая из ливневок и люков. И получается, что с одной стороны затапливает дождь, а с другой стороны – ливневые воды из других районов города. Ситуация безвыходная, получается", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ростовчанин Константин Мысин также пожаловался на постоянную проблему с подтоплением улиц.

"Потопы на Днепропетровской постоянно случаются, там уровень воды достигает 40-50 сантиметров, а иногда и выше. Настолько, что рискнувшие проехать улицу машины на половине пути глохнут и создают большую пробку. В итоге получается, что улица затоплена, а машины не могут проехать", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по очистке ливневок, заявил сотрудник городской администрации. "С прошлого месяца идет работа по исследованию ливневок на наличие загрязнения и очистки. Жители также активно помогают, отправляя адреса, где забиты ливневки. На место выезжает бригада рабочих для очистки от мусора и других загрязнений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти в основном занимаются составлением планов, а не реальным решением проблем с ливневками, заявила местный депутат от КПРФ Наталья Оськина. "За эти годы ничего не сделано кроме планов планировать. Пересчитали лишь километры более-менее цельных, недосчитались отремонтированных, и поразились километрам отсутствующих. Вот все, что сделали власти города", – подчеркнула она корреспонденту "Кавказского узла".

В городе провели ревизию ливневок и это не повлияло ни на их качественное функционирование, ни на число случаев подтопления улиц. "Никак это не повлияло на ситуацию. На стадии ревизии все и закончилось", – указала депутат.

Оськина уверена, что проблема не решится, пока городом управляют текущие руководители. "Для решения этой проблемы надо сменить эту власть на грамотную и работоспособную", – полагает депутат.

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