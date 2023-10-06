Директор предприятия осужден по делу о смерти ростовчанки в ливневом коллекторе

06 октября 2023, 07:00

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Суд приговорил к лишению свободы условно директора ростовского муниципального предприятия, признав его виновным в халатности, из-за которой в ливневом коллекторе утонула пожилая женщина.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля в Ростове-на-Дону была похоронена пенсионерка Лидия Радченко, которая погибла в открытом ливневом коллекторе, затопленном после сильного дождя. Следователи возбудили дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) и изъяли в администрации города документы о содержании и эксплуатации ливневой канализации.

Суд признал директора муниципального предприятия «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений» виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в связи со смертью пожилой женщины, сообщила пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

"Следствием и судом установлено, что осужденный, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации, расположенной в границах улиц Оганова и Тульской в г. Ростове-на-Дону, и установку дождеприемной решетки, что повлекло смерть 80-летней женщины, которую во время сильного дождя 29 апреля 2023 года потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она скончалась в результате утопления", - говорится в публикации, размещенной 5 октября на сайте ведомства.

Обвиняемый, находившийся под домашним арестом, вину признал полностью. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - отмечается в сообщении.

Дело директора предприятия Вадима Рабаева было передано в суд в сентябре, сообщило 13 сентября 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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