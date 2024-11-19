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12:08, 19 ноября 2024

Протестующие покинули правительственные здания в Сухуме

Участники акции протеста в Сухуме. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста покинули парламент и правительственный комплекс в Сухуме, исполнив требование президента Абхазии, выдвинутое в обмен на его согласие подать в отставку.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью пресс-служба президента Абхазии обнародовала соглашение с оппозицией об его отставке. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в попытках захвата телерадиокомпании. Охранникам Абхазской государственной телерадиокомпании только показалось, что оппозиционеры пытались захватить здание, из-за чего они начали стрелять в воздух, отметили они.

В Сухуме участники акции протеста покинули здание парламента и правительственный комплекс в целом, в соотвествии с требованиями президента Абхазии, выдвинутыми им в рамках соглашения с оппозицией, передало сегодня РИА "Новости".

На территории правительственного комплекса сегодня утром нет участников акции протеста – как в самом здании, так и на прилегающей территории. На территории сложены части забора, который протестующие ранее демонтировали, отметило агентство.

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

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