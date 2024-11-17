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23:40, 17 ноября 2024

Уроженец Икрянинского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Астраханской области Константин Кручинин убит в ходе боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 413 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 ноября власти признали убитыми как минимум 412 бойцов из Астраханской области.

Константин Кручинин родился и учился в селе Оранжереи Икрянинского района, а позже проживал в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Адыгеи. Служить Кручинин отправился по контракту. В сентябре 2024 в возрасте 55 лет получил тяжелое осколочное ранение, от которого скончался.
 
Семья похоронила Константина Кручинина в родном астраханском селе Оранжереи, сообщила в октябре администрация Икрянинского района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 413 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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