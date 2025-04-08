RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:01, 8 апреля 2025

Азербайджанский активист Назаров добился исполнения своих требований с помощью голодовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эльвин Назаров, признанный политзаключенным, прекратил голодовку после выполнения требований о переводе из СИЗО в исправительное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения. В частности, он был недоволен условиями содержания в СИЗО в пенитенциарном комплексе Умбакы, где был лишен доступа к жидкой пищи, необходимой ему в связи с болезнью желчного пузыря.  Он требовал перевода в исправительное учреждение связи со вступлением в силу приговора.

 В сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу".  В 2021 году Назаров вышел на свободу. Однако в апреле 2024 года он вновь был арестован по делу о наркотиках и осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Правозащитники вновь признали его политзаключенным. 18 марта Шекинский апелляционный суд утвердил приговор

Сегодня Назаров прекратил голодовку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Шебнем Назарова. 

«Эльвин позвонил и сообщил, что сегодня его приняли начальника и замначальника учреждения. Ему было заявлено, что в очередной день этапирования заключенных в исправительные учреждения Эльвина отправят в колонию. Заключенных по субботам отправляют в колонии. Эльвину сказали, что в предстоящую субботу его будут этапировать в колонию», - рассказала Ш.Назарова.

По ее словам, в колонии Назаров будет добиваться оказания ему эффективной медицинской помощи.

«В данной ситуации для нас главным было перевод Эльвина в колонию, где есть возможности готовить и принимать жидкую пищу. Дальше мы будем добиваться обеспечения ему возможностей медицинского обследования и лечения. Одновременно мы  будем предпринимать правовые шаги для его освобождения, в частности адвокат подаст кассационную жалобу  в Верховный суд», - скащала супруга активиста.

 Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Ранее сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" пояснил суть требований Назарова. "После того как в прошлом году был открыт пенитенциарный комплекс в Умбакы, заключенных почему-то промежуточно переводят в это учреждение, и некоторых месяцами держат там. Эти условия не отличаются от режима СИЗО, где арестантов содержат в ограниченном пространстве", - сказал Гасанов.

Он отметил, что Назаров по-прежнему считается политзаключенным. "Мы и по "Гянджинскому делу" признали его политзаключенным, поскольку достоверных доказательств против Назарова не было. Примечательно, что, несмотря на пытки, он не дал признательных показаний. Теперь его вновь арестовали и осудили в рамках очередной волны репрессий против верующих шиитов. Вообще же, независимо от места содержания, заключенному должны обеспечить эффективную медицинскую помощь. Государство в ответе за его здоровье и жизнь", - сказал правозащитник.

Напомним, что 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 26 августа 2018 года апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа того же года апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:11, 8 апреля 2025
Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного
15:18, 8 апреля 2025
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
22:19, 7 апреля 2025
Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне
19:53, 7 апреля 2025
Житель Краснодара заподозрен в призывах к терроризму
16:48, 7 апреля 2025
Ереван отверг обвинения в обстрелах территории Азербайджана
14:28, 7 апреля 2025
Железнодорожники устранили последствия атаки дрона на Кубани
Все события дня
Новости
Участницы акции в Ереване 7 апреля 2025 года. Кадр видеo News.am на YouTube www.youtube.com/live/4dZCuoqy10g?si=zTZgoJjO3b6-BWIg
03:51, 8 апреля 2025
Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении выяснить их судьбу
Тофиг Ягублу. Фото Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-tofig-yagublu/
23:10, 7 апреля 2025
Партия "Мусават" призвала власти Азербайджана к диалогу о судьбе Тофига Ягублу
Давид Бабаян в суде. Фото: "Азертадж" azertag.az/ru/xeber/david_babayan_ya_araik_arutyunyan_ruben_vardanyan_i_drugie_vystupali_protiv_integracii_armyanskogo_naseleniya_v_azerbaidzhan-3491131
20:50, 7 апреля 2025
Давид Бабаян назвал невозможной интеграцию карабахских армян в Азербайджан
Бахтияр Гаджиев. Фото: apa.az https://ru.apa.az/incident/baxtiyar-gadziev-prigovoren-k-10-godam-liseniya-svobody-s-konfiskaciei-imushhestva-600009
19:55, 7 апреля 2025
Апелляционный суд утвердил приговор Бахтияру Гаджиеву
Адалят Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
18:50, 7 апреля 2025
Адалят Вердиев получил условный срок за разглашение военной тайны
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
19:11, 7 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Невежество во всем
Фото
09:59, 5 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Военный суд в Баку открывает возможность обвинений против Армении и РФ
Фото
15:55, 3 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Если зоопарк, то бакинский
Фото
11:52, 31 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Подтексты Homay
Фото
10:29, 30 марта 2025
Ветер с Апшерона
5
Если владелец Melissa выйдет, тогда...
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

Тушение лесного пожара. 8 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/13829
08 апреля 2025, 12:28
Спасатели задействовали дроны для тушения лесного пожара в Дагестане

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше