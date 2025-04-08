Азербайджанский активист Назаров добился исполнения своих требований с помощью голодовки

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Эльвин Назаров, признанный политзаключенным, прекратил голодовку после выполнения требований о переводе из СИЗО в исправительное учреждение.

Как писал "Кавказский узел", Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения. В частности, он был недоволен условиями содержания в СИЗО в пенитенциарном комплексе Умбакы, где был лишен доступа к жидкой пищи, необходимой ему в связи с болезнью желчного пузыря. Он требовал перевода в исправительное учреждение связи со вступлением в силу приговора.

В сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу". В 2021 году Назаров вышел на свободу. Однако в апреле 2024 года он вновь был арестован по делу о наркотиках и осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Правозащитники вновь признали его политзаключенным. 18 марта Шекинский апелляционный суд утвердил приговор.

Сегодня Назаров прекратил голодовку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Шебнем Назарова.

«Эльвин позвонил и сообщил, что сегодня его приняли начальника и замначальника учреждения. Ему было заявлено, что в очередной день этапирования заключенных в исправительные учреждения Эльвина отправят в колонию. Заключенных по субботам отправляют в колонии. Эльвину сказали, что в предстоящую субботу его будут этапировать в колонию», - рассказала Ш.Назарова.

По ее словам, в колонии Назаров будет добиваться оказания ему эффективной медицинской помощи.

«В данной ситуации для нас главным было перевод Эльвина в колонию, где есть возможности готовить и принимать жидкую пищу. Дальше мы будем добиваться обеспечения ему возможностей медицинского обследования и лечения. Одновременно мы будем предпринимать правовые шаги для его освобождения, в частности адвокат подаст кассационную жалобу в Верховный суд», - скащала супруга активиста.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Ранее сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" пояснил суть требований Назарова. "После того как в прошлом году был открыт пенитенциарный комплекс в Умбакы, заключенных почему-то промежуточно переводят в это учреждение, и некоторых месяцами держат там. Эти условия не отличаются от режима СИЗО, где арестантов содержат в ограниченном пространстве", - сказал Гасанов.

Он отметил, что Назаров по-прежнему считается политзаключенным. "Мы и по "Гянджинскому делу" признали его политзаключенным, поскольку достоверных доказательств против Назарова не было. Примечательно, что, несмотря на пытки, он не дал признательных показаний. Теперь его вновь арестовали и осудили в рамках очередной волны репрессий против верующих шиитов. Вообще же, независимо от места содержания, заключенному должны обеспечить эффективную медицинскую помощь. Государство в ответе за его здоровье и жизнь", - сказал правозащитник.

Напомним, что 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 26 августа 2018 года апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа того же года апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.

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