Политологи поспорили об ответственности за обострение ситуации в Сухуме

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Бжания продемонстрировал неспособность обсуждать проблемы и договариваться с представителями абхазского общества, что привело к массовым протестам, в то же время оппозиция не упустила шанс попытаться добиться отставки Бжании или дискредитировать его в глазах России.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требуют отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Выступления протестующих против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах не носят антироссийского характера, но неправильная риторика Москвы по этому поводу способна изменить ситуацию. Бжания проиграл раунд борьбы с оппозицией и может лишиться поста.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили повестку.

Жертв при столкновениях не было, что объясняется особенностями абхазского общества, указал политолог Давид Дасания. "У нас жертв при столкновениях практически не бывает, поскольку все абхазы – кровные родственники. Поэтому все сдерживаются", - подчеркнул он.

Политолог также отметил, что надеется на то, что столкновения "выпустили пар" и дальше противостояние развиваться не будет. "Иначе, если все же прольется кровь, взаимное ожесточение не остановить", - заметил он.



Дасания возложил всю ответственность за сложившуюся ситуацию на президента Аслана Бжанию. "У нас изумительная оппозиция, а власть – самая худшая в новейшей истории Абхазии. В стране были разные лидеры – кто-то лучше, кто-то хуже, но Бжания пробил дно. Наш народ очень договороспособный. Президент же принижал парламент, игнорировал Совет старейшин, обговаривал все дела только с российскими олигархами. Он все решал сам, иногда даже ставя перед фактом членов своей команды", - заключил политолог.

В том, что страсти разгорелись больше виновата оппозиция, считает аналитик, занимающийся изучением Абхазии. "Шансов победить на выборах в 2025 году у них не было. И они ухватились за этот предлог, чтобы как максимум добиться отставки Бжании. Либо хотя бы дискредитировать его в глазах России. как человека, неспособного выполнять обещания", - заявил он.

По его мнению, компромисс был невозможен, поскольку оппозиция требовала и требует не принимать соглашения, а Бжания уже согласовал его с Россией, и не может вносить поправки в текст, а тем более отменять его.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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