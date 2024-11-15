Протестующие вошли в здание парламента Абхазии

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Участники протестов против ратификации соглашения об инвестпроектах с Россией сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требуют отставки президента.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента.

С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили повестку.

Участники протестов сломали решетки на здании парламента Абхазии и проникли внутрь, силовики не препятствовали им, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика". Также в нем опубликовано видео, как десятки людей идут по коридорам и лестницам парламента.

Представители оппозиции Абхазии наравне с введением моратория на ратификацию абхазо-российского соглашения об инвестициях затребовали отставку президента Аслана Бжании, сообщило ТАСС со ссылкой на бывшего депутата парламента Натали Смыр.

На акции перед парламентом протестующие скандировали "Отставка!" и "Россия!". "Этот президент говорил, мы антироссийские. Народ доказал, что нет в Абхазии анти-российских настроений", - заявил у здания парламента председатель партии "Форум народного единства Абхазии"Аслан Барциц, следует из видео в Telegram-канале "Республика"

Представители оппозиции выпустили также заявление, в котором подчеркнули, что "действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений". "Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания всё своё правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима. Сегодня митингующие собрались у здания Парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, её природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды.", - указано в заявлении представителей 11 общественных и политических организаций, которое разместил Telegram-канал DNews Абхазия.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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