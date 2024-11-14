Претензии налоговой привлекли внимание к благотворительным фондам Хабиба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хабиб Нурмагомедов является амбассадором проекта благотворительного краудфандинг приложения Tooba, публично поддерживал махачкалинский футбольный клуб. Однако информации о какой-либо помощи горным селам, малоимущим людям, детским клубам в публичном пространстве не появлялось.

Как писал "Кавказский узел", в связи с неуплатой налогов заблокированы счета двух принадлежащих Нурмагомедлву организаций - "Музея футбольного мяча" и "Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив". Ранее налоговая заблокировала счета Eagle FC, благотворительного фонда имени Нурмагомедова и туристической компании "Хикмет тревел".

2 июля стало известно, что у бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова образовался крупный долг по налогам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова. 16 августа его представитель заявил, что Нурмагомедов погасил долги по налогам. После этого в отношении него было прекращено исполнительное производство.

Хабиб Нурмагомедов является амбассадором проекта благотворительного краудфандинг приложения Tooba, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в организации.

За время работы платформы, запущенной в 2018 году, было переведено свыше полутора миллиардов рублей в благотворительные фонды, получили помощь более 320 тысяч людей, 254 тысячи человек приняли участие в благотворительности.

«Tooba = один из крупнейших независимых благотворительных проектов России, и приложение для сбора пожертвований на адресную и системную помощь. Tooba работает с более ста благотворительными организациями, среди которых фонды «Жизнь как чудо», «Дом с маяком», «Все вместе», фонд помощи хосписам «Вера». Проект работает по всей России, а также в ОАЭ, США, Казахстане и Киргизии», - рассказал представитель Tooba.

Он добавил, что весной этого года меценаты из Дагестана организовали благотворительный аукцион. Выставленный лот - подписанная чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым спортивная футболка, была продана за 1 миллион рублей. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Благотворительные фонды Хабиба Нурмагомедова не были сильно известны в республике, прокомментировал претензии налоговой дагестанский журналист на правах анонимности. В основном, по его мнению, благотворительные проекты финансировались через "Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив".

«Дело не в том, что Хабиб не хочет тратить деньги на меценатство. Главная причина в том, что если бы он озвучил выделение суммы на, допустим, строительство спортзала в селе, помощи спортсменам, малоимущим, и так далее, то на него обрушились бы сотни подобных просьб. Все такие проекты реализовать для него нереально, но потом посыпались бы обвинения: Хабиб пожалел деньги, и тому подобное. Поэтому, как я полагаю, он финансирует определенные проверенные проекты через различные фонды своих друзей или просто анонимно. Связано это с уклонением от уплаты налогов? Маловероятно, так как там не такие огромные для него суммы», - рассказал "Кавказскому узлу" журналист.

Он отметил, что появлялась информация об участии Хабиба Нурмагомедова в разных проектах, но она не была документально подтверждена.

«В частности, говорили о том, что Хабиб оказывает поддержку махачкалинскому футбольному клубу «Динамо», который в этом году вышел в премьер-лигу, но бюджет которого один из самых небольших в высшем дивизионе российского футбола. Хабиб посетил один из матчей, чем вызвал огромный интерес у публики и спортивного сообщества, он пришел в раздевалку к игрокам и подбодрил их. Думаю, что такая моральная поддержка со стороны именитого спортсмена как игроков, так и болельщиков, не менее важна, чем финансовая», - рассказал журналист.

Ранее заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, говоря о налоговых претензиях к Хабибу Нурмагомедову, обратил внимание, что в публичном поле тему претензий к Хабибу "раскручивают" близкими к ура-патриотическим и националистическим ресурсам. "Это связано с тем, что Хабиб Нурмагомедов их откровенно раздражает. Потому что на сегодняшний день он представляет собой образ успешного кавказца, горца-мусульманина, имя которого звучит в мировом масштабе... Эти моменты очень сильно раздражают националистически настроенные силы внутри нашей страны, которые, к сожалению, как мне видится, никак не способствуют укреплению межнационального, межрелигиозного согласия в стране, а наоборот, раскачивают ситуацию в худшую сторону», - сказал журналист.

«У него есть ряд проектов в Дагестане и, вполне возможно, что по ним есть какая-то налоговая задолженность, но, чтобы на Хабиба Нурмагомедова пытались из-за этого надавить, я так не думаю», - отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Он добавил, что данная налоговая история никак не повлияет на авторитет Хабиба и его имидж.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России