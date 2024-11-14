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11:40, 14 ноября 2024

Уроженка Чечни получила шесть лет колонии за участие в ИГ*

Война в Сирии. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=co-jODRl8Bw

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

32-летняя Альмира Аюпова признана виновной в участии в международной террористической организации в Сирии. Осужденная отвергла обвинения.

Желая принять участие в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирийской Арабской Республики на стороне международной террористической организации «Исламское государство», 11 июля 2015 г. прибыла на подконтрольную террористической организации территорию Сирии, где по январь 2016 года осуществляла вооруженную охрану дома с проживающими в нем членами семей участников незаконных вооруженных формирований, являющихся структурными подразделениями террористической организации, говорится в решении, опубликованном на сайте ВС РФ,

Кроме того, с 11 июля 2015 года по январь 2017 года Аюпова вела домашнее хозяйство, готовила еду, стирала одежду, убирала жилые помещения и оказывала иные бытовые услуги, направленные на обеспечение жизнедеятельности участника боевых действий в составе не предусмотренного законодательством Сирии вооруженного формирования, структурно входящего в состав международной террористической организации «Исламское государство».

В основу обвинения легли показаниях двух свидетельниц. Но одна из свидетельниц не смогла опознать Аюпову. Еще один свидетель обвинения в суде подтвердил, что дал изначальные показания под давлением силовиков и отказался от них. Защита Аюповой утверждает, что она добровольно вернулась в Россию, где воспитывает детей и ухаживает за больными родителями. Кроме того, она признала вину в нахождении на подконтрольной ИГ* территории, следует из текста решения. Однако Верховный суд России оставил приговор уроженки Чечни в силе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2022 года суд приговорил к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима жителя Ингушетии Адама Албакова, признав его участником "Исламского государства"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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