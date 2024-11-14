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04:33, 14 ноября 2024

Стали известны подробности дела нальчанина Бучнева о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя Нальчика Николая Бучнева к условному сроку, поскольку тот признал себя виновным в повторной дискредитации армии. 

Как информировал "Кавказский узел", в октябре городской суд Нальчика признал местного жителя Николая Бучнева виновным в повторной дискредитации армии, рассмотрев его дело за одно заседание. До этого, 26 февраля, Бучнев был оштрафован судом по административной статье о дискредитации армии. 

Подробности дела Николая Бучнева и назначенное ему наказание стали известны из решения по делу. На публикацию 13 ноября обратил внимание правозащитный проект ОВД-инфо*. 

Из решения суда следует, что уголовное дело против Бучнева возбудили из-за аудиозаписи, которую мужчина опубликовал на своей странице «ВКонтакте». В этой записи осуждались действия российских военных в отношении Украины. 

Бучнев признал свою вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке, то есть без изучения доказательств. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с запретом занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение года. 

Статья о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы, от четырех лет до шести месяцев ареста или до трех лет принудительных работ. Особый порядок рассмотрения дела, когда обвиняемый полностью признает обвинения, предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предполагает статья.

Ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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