Прекращено уголовное дело бывшего мэра Аскерана

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Следователи прекратили уголовное преследование бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна, сняв с него подозрения в мошенничестве и крупном хищении.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая бывший мэр Аскерана Айк Шамирян был задержан после обыска в его квартире. Защита связала задержание Шамиряна с его причастностью к протестному движению против делимитации границы. Следователи требовали арестовать Шамиряна, подозреваемого в мошенничестве и крупном хищении, однако суд отправил его под домашний арест. В июле суд смягчил меру пресечения, изменив ее на административный контроль.

Следствие не нашло состава преступления в действиях Айка Шамиряна, уголовное дело бывшего мэра Аскерана прекращено, сообщил на своей странице в Facebook* его адвокат Ваге Еприкян.

Он заявил, что в деле "изначально отсутствовали какие-либо основания" для уголовного преследования. «Это и подтвердило решение о прекращении уголовного преследования», - написал адвокат, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат добавил, что в связи с отсутствием состава преступления прекращено также уголовное дело родственника мэра - Карена Арутюняна, который был обвинен в подкупе людей для участия в митинге.

Напомним, 11 ноября следователи в Армении также прекратили дело карабахского беженца Нарека Тевосяна, сняв с него подозрения в подкупе людей для участия в протестах. Решение следствия дало Тевосяну возможность требовать компенсацию за уголовное преследование и арест, указали юристы.

Если арест признан незаконным или уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, то человек вправе подать иск о возмещении материального и морального ущерба, пояснила, в частности, адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

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