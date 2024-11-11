Прекращено уголовное дело карабахского беженца Тевосяна

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Следователи в Армении прекратили дело карабахского беженца Нарека Тевосяна, сняв с него подозрения в подкупе людей для участия в протестах. Решение следствия дало Тевосяну возможность требовать компенсаций за уголовное преследование и арест.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что суд в Армении освободил Нарека Тевосяна из СИЗО и перевел его под домашний арест.

Беженец из Мартакертского района Нагорного Карабаха Нарек Тевосян в июне был арестован в Армении по подозрению в подкупе людей для участия в массовых акциях протеста против делимитации границы. Адвокат Тевосяна назвал дело сфабрикованным, указав, что следствие и провластные СМИ обнародовали аудиозапись с искаженным переводом с карабахского диалекта.

Уголовное дело Нарека Тевосяна прекращено по инициативе следователей из-за отсутствия состава преступления, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Тевосяна Рубен Меликян.

Очень важно, что уголовное преследование было прекращено по инициативе следствия и прокуратуры

«Этого дела не должно было быть вовсе, более того, Нарек Тевосян не должен был быть арестован. Тем не менее, очень важно, что уголовное преследование было прекращено по инициативе следствия и прокуратуры. А могли направить дело в суд и еще долго тянуть время», - написал Меликян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Прекращение уголовного дела дает право обратиться в Гражданский суд за компенсацией, указала адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

Если арест признается незаконным или уголовное дело прекращается за отсутствием состава преступления, то защита вправе подать иск о возмещении материального и морального ущерба, пояснила Чатинян корреспонденту "Кавказского узла".

«У нас в практике были случаи обращения и получения компенсаций. Мой доверитель провел в Нубарашенской тюрьме шесть месяцев. Получил от государства два миллиона драмов [около 5,1 тысячи долларов]. Другой мой доверитель был под арестом несколько дней, но, так как уголовное преследование длилось почти два месяца, государство выплатило ему полмиллиона драмов», - рассказала она.

Сумма компенсации зависит от обоснований защиты по вопросу ущерба, добавила Чатинян. «Условия, в частности, в Нубарашенской тюрьме бесчеловечные. По нашему кейсу были даны показания о насекомых в еде, сырости в камере. Все это суд учел, вынося вердикт», - пояснила адвокат.

Адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Араик Папикян отметил, что нет единого подхода при определении компенсаций. «Согласно Гражданскому кодексу, размер материальная и моральная компенсации за незаконный арест не может превышать три миллиона драмов [около 7,7 тысячи долларов]. Однако в моей практике было дело, когда моему доверителю выплатили 11 миллионов драмов [около 28,4 тысячи долларов] после 4,5 года ареста по сфабрикованному обвинению в убийстве. Защита смогла обосновать, что его лишения и страдания были настолько сильны, что предусмотренная законом компенсация не может покрыть его мучения», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Редко кто обращается в суд за компенсацией

По его словам, ответчиком в таких случаях выступает Минфин Армении. «В последнее время участились случаи незаконного ареста, особенно по политическим мотивам. Однако редко кто обращается в суд за компенсацией», - отметил Папикян.

За ошибку следователя, прокурора и судьи вынуждено платить государство, нет ни одного механизма привлечения к ответственности за судебную ошибку кого-либо из этого звена, добавил он.

«Только за последние 10 лет армянское государство выплатило свыше 300 миллионов драмов [около 770 тысяч долларов] компенсаций по оправдательным вердиктам. По нашему кейсу государство выплатило 11 миллионов, но никто не понес наказания. Более того, следователь, который сфабриковал дело, назначен судьей, прокурор, который поддерживал обвинение – глава инспекционных органов при премьере, второй прокурор – судья Антикоррупционного суда, третий прокурор – судья уголовного суда. Все они не то что не наказаны, но пошли на повышение», - подчеркнул адвокат.

Адвокат Рубен Меликян сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что решение об обращение в суд за компенсацией Нареку Тевосяну еще не принято.

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