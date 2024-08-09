09 августа 2024, 00:55

Нарек Тевосян отпущен под домашний арест

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Апелляционный суд освободил из заключения карабахского беженца Нарека Тевосяна, обвиняемого в организации протестов в Армении путем раздачи денег. Тевосян отправлен под домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", беженец из Нагорного Карабаха Нарек Тевосян в начале июня был арестован в Армении по подозрению в подкупе людей для участия в массовых акциях протеста. Адвокат Тевосяна назвал дело сфабрикованным, указав, что следствие и провластные СМИ обнародовали аудиозапись с искаженным переводом с карабахского диалекта.

В Армении с 19 апреля проходили массовые акции против делимитации армяно-азербайджанской границы, демонстранты требовали отставки премьер-министра. Протестующие неоднократно жаловались на непропорциональное применение силы полицией.

Апелляционный суд Армении частично удовлетворил жалобу защиты жителя села Ванк Мартакертского района Нагорного Карабаха Нарека Тевосяна, заменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян.

Защитник отметил, что считает решение суда по делу Нарека Тевосяна не вполне справедливым, "но домашний арест, конечно, лучше тюремного заключения".

Меликян призвал всех родственников, знакомых и друзей Нарека Тевосяна воздержаться от встречи с его подзащитным, поскольку суд, по его словам, запретил Тевосяну общаться с кем-либо, за исключением самых близких родных и адвокатов.

"Нареку нельзя даже никому звонить, за исключением экстренных звонков", - пояснил он. Меликян добавил, что дело Тевосяна носит, по его мнению, политический характер. 

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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