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03:41, 13 ноября 2024

Оппозиция обвинила партию Пашиняна в безразличии к судьбе пленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия предает национальные интересы, замалчивая тему армянских пленных в Азербайджане, заявила оппозиция. Партия Пашиняна, в свою очередь, обвинила оппозицию в попытке увеличить политический капитал на теме военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Участники акции протеста в Ереване потребовали освободить пленных перед конференцией, с аналогичными призывами не раз выступали международные структуры и правозащитные организации. Связывать вопрос освобождения бывших руководителей Нагорного Карабаха с конференцией по климату COP29 в Баку неверно, а само участие Армении в этом мероприятии нецелесообразно, указали армянские аналитики. К требованию об освобождении военнопленных 5 ноября присоединилась группа из 52 депутатов Европарламента.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» инициировали принятие заявления об армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. Оппозиция потребовала обсудить вопрос освобождения пленных и принять обращение к международному сообществу для оказания давления на Азербайджан в вопросе освобождения, но правящая сила бойкотировала голосование, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир заседания на парламентском YouTube-канале.

Десятки карабахских армян, в том числе представители военно-политического руководства Нагорного Карабаха, оказались в плену, говорится в заявлении оппозиции. «Вопрос армянских пленных стал предметом торга и давления в переговорном процессе. На этом фоне проводится климатический саммит COP29 в Баку. Парламент Армении должен привлечь внимание международного сообщества к нарушению международного права и потребовать оказать давление на Азербайджан с требованием незамедлительно освободить всех армянских пленных и заложников, в том числе представителей военно-политического руководства Арцаха (Нагорного Карабаха)», - говорится в документе.

Армянский парламент состоит из 107 депутатов. Согласно закону, для созыва слушаний требуется обращение не менее одной четверти депутатов, то есть 27 парламентариев. Под обращением о проведении обсуждения подписались 30 депутатов обоих оппозиционных фракций.

Оппозиция пытается превратить вопрос армянских пленных в политический капитал, заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян. «Возвращение пленных зависит не от заявления парламента, а от дипломатии властей», - заявил он парламенте.

Секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян назвал позиция властей политическим позором. По его словам, освобождение пленных исходит из национальных интересов. «Власти должны высказать свою позицию в вопросе армянских пленных. Климатический саммит COP-29 в Баку дает возможность обратить внимание международного сообщества к проблеме армянских пленных», - заявил он в парламенте.

По итогам обсуждений проект заявления внесли на голосование, но парламентское большинство бойкотировало его. Проект поддержали только 30 депутатов от оппозиции.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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