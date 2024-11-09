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04:56, 9 ноября 2024

Экологи раскритиковали перенос сроков реконструкции мусорного полигона в Борисовке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусорный полигон в поселке Борисовка, против работы которого выступают местные жители, будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать, а в целом по Кубани наладить сортировку и вторичную переработку отходов для решения мусорной проблемы.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на близость мусорного полигона в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне мусорная свалка горела несколько суток, и местные жители сообщали, что задыхаются от едкого дыма, а чиновники не реагируют на их жалобы. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. 24 октября жители Новороссийска записали видеообращение против расширения площади свалки на 20 гектаров за счет земель лесного фонда.

Перенос реконструкции свалки на горе Щелба на 2025 год вызвало критику главы рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгения Витишко, сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска Татьяны Трибрат и руководитель движения "Общественный контроль" Жанны Мингелеви.

Реконструкцию полигона на горе Шелба власти перенесли на 2025 год, так называемая «реконструкция» приведет к расширению мусорной свалки за счет уничтожения 20 га ценного лесного фонда федерального значения, рассказал 8 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко.

Перенос реконструкции на 2025 год проблему не решит

«Проблема решается только сортировкой и вторичной переработкой отходов. Никто мусор у нас не сортирует. Мусорный бизнес показал свою несостоятельность. Поэтому никаких гектаров не хватит с предполагаемой «реконструкцией». Свалку на горе Шелба надо закрыть и рекультивировать, что стоит огромных бюджетных средств, которых, возможно, нет, а свозить мусор в Краснодарском крае скоро будет уже некуда. Перенос реконструкции на 2025 год проблему не решит», - считает эколог.

Он напомнил, что в настоящее время на свалку жалуются жители поселка Борисовка, но в случае ее расширения экологические проблемы затронут большее количество людей.

Татьяна Трибрат назвала заявление властей о переносе реконструкции на 2025 год «странным», по ее мнению, оно является попыткой властей "успокоить народ, так как проблема свалки в Новороссийске сейчас составляет основу социального напряжения в городе". По ее словам, жители опять собирают подписи под новой петицией с требованием «провести не реконструкцию, а рекультивацию».

«Реконструкция планировалась в 2023 году. Теперь это 2025 год. В 2023 году мы, общественные деятели, были на публичных слушаниях, потом была экологическая экспертиза проекта реконструкции. Согласно данным экспертизы, емкость полигона исчерпала себя еще в мае 2023 года. То незначительное увеличение, которое планировалось в рамках реконструкции, уже не актуально. Вся возня вокруг полигона, с переносом реконструкции на 2025 год - это просто нечестная игра чиновников и бизнесменов против горожан. Нужна уже не реконструкция, а рекультивация. Но для того, чтобы начать рекультивацию на горе Шелба, необходимо новое место, куда будут вывозить отходы из Геленджика и Новороссийска. Где это место? По новому Генплану планируют увеличить на 20 га полигон за счёт лесного фонда. Горожане, естественно, активно против. Направляют письма в Генпрокуратуру, сейчас идёт сбор подписей против этого предложения», - рассказала она.

По словам Трибрат, «край не делает ничего для решения проблемы с полигоном». Она перечислила все требования активистов: разработать дорожную карту, в которой будет указано, когда закроют полигон, куда будут вывозить отходы, когда будет проведена рекультивация на полигоне Шелба; наладить раздельный сбор отходов; организовать в городе пункты приема отходов на переработку с удобной локацией; наладить переработку отходов.

Нужны не новые территории для захламления края, а современные технопарки с сортировкой, переработкой

Эколог считает, что "с проблемой власти опаздывают лет на 30". "Они не хотят признать, что просто свалки уже не решают проблему мусорных отходов, которые оставляют после себя люди. Нужны не новые территории для захламления края, а современные технопарки с сортировкой, переработкой", - считает Трибрат.

Она также отметила, что «ни один населённый пункт не согласен иметь рядом свалку, и где бы власти не стали создавать эти полигоны, люди будут выходить и протестовать, потому что жить на мусорных свалках никто не хочет, а в крае уже нет свободных территорий, куда можно просто свозить несортированный мусор».

Трибрат также напомнила, что прокуратура Новороссийска возбудила в отношении руководителя ООО "Терра-Н", которое управляет мусорным полигоном, административное дел по статьям 8.2 и 8.13 КоАП РФ и уголовное дело по статье 247 УК РФ. При этом она отметила, что у компании новый директор, который за короткое время не смог бы решить проблемы с полигоном.

Жанна Мингелеви также считает перенос сроков реконструкции лишь поводом отвлечь внимание активистов и местных жителей от серьезной проблемы, сбить социальный протест. «Полигон надо закрывать и рекультивировать! Никакой реконструкции! Надоело это жонглирование словами чиновников», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница поселка Борисовка Светлана Попова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее земляки не будут "терпеть молча и покорно ждать, пока нас похоронят в этой мусорной куче". "Мы предлагаем в наших письмах чиновникам самим приехать сюда жить и поменяться с нами жилищами. Почему они не считают нас за людей, достойных, как они, дышать чистым воздухом - нам непонятно», - сказала она.

Секретарь городской думы Новороссийска сказала корреспонденту "Кавказского узла", что последнее заседание гордумы было 22 октября. «Какое-либо решение в отношении мусорной свалки гордумой не принималось», - сообщила она. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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