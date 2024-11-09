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00:31, 9 ноября 2024

Афган Садыгов отказался прекратить голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Грузии азербайджанский журналист Афган Садыгов за 49 дней голодовки похудел на 28 кг, он страдает из-за мучительных болей и бессонницы, но отказывается прекратить акцию протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Жалобы защиты на его арест, как и просьба о политическом убежище были отклонены, в связи с чем Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО, а с 31 октября он отказался еще и от воды. Несмотря на критическое ухудшение состояния Садыгова, суд отказался перевести его под домашний арест, а затем продлил срок содержания под стражей еще на три месяца. 6 ноября супруга журналиста провела у здания правительства Грузии пикет с требованием освободить его. 

Афган Садыгов позвонил 8 ноября своей супруге. «Он сказал, что от мучительных болей не может до утра уснуть. У него все болит – голова, внутренние органы, суставы ломит. Его сегодня взвесили, в плотной одежде он весил 65 кг. До голодовки он весил 93 кг, он похудел на 28 кг. Состояние его крайне тяжелое, он в любой момент может впасть в кому, но он все равно продолжает голодовку», - рассказала жена журналиста Севиндж Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Журналист сообщил жене, что его посещали два мусульманских священнослужителя, которые пытались уговорить его прекратить голодовку. «Они представились как члены Управления мусульман Кавказа, заявили, что пришли к Афгану, потому что в тюрьме посещают «мусульманских братьев».  Они сказали Афгану, что «причинение ущерба организму, дарованному Аллахом, противоречит мусульманской вере», Афган в ответ им сказал, что Аллах предписал бороться против угнетателей и эти муллы ретировались. Очевидно, что мулл специально подослали к Афгану, чтобы надавить на чувства, убедить, что голодовка не богоугодное дело. Однако он понял это и сорвал «миссию» мулл», - рассказала Садыгова.

Она также сообщила, что мужу 8 ноября вручили решение суда о продлении срока его ареста еще на три месяца. «Афгану сказали, что у него есть 48 часов на подачу апелляции, но впереди выходные. Мы не знаем, принимают ли в Грузии в субботний или воскресный день апелляционные жалобы. Я свяжусь с адвокатом и проясню этот вопрос», - добавила она.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане остался там. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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