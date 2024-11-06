Супруга Садыгова потребовала от властей Грузии его освобождения

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Пикет с требованием освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова провела сегодня его жена у здания правительства Грузии. К ней вышли несколько чиновников, но встречи с премьер-министром страны Садыгова не добилась.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста, но суд отказался выпустить его под залог. Садыгов просил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 25 октября жена Садыгова сообщила, что у журналиста отнялись ноги, а из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому. 31 октября представители защиты сообщили, что Садыгов отказался от воды. Тбилисский городской суд 1 ноября отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в результате длительной голодовки. При этом арест Садыгова был продлен еще на три месяца.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова 6 ноября провела протестную акцию перед зданием правительства Грузии, потребовав освобождения своего мужа.

"Мы с двумя дочерями сегодня пошли к зданию правительства Грузии, чтобы потребовать освобождения моего мужа. Он 47-й день проводит голодовку против незаконного ареста. Власти Грузии в нарушение законов этой же страны, несмотря на отсутствие достоверных доказательств вины моего мужа, его уже третий месяц содержат в тюрьме и собираются выдать Азербайджану, где Афгана ожидает несправедливый суд, пытки. Дело против Афгана сфабриковано потому, что он критиковал коррупцию в Азербайджане, произвол чиновников и силовиков, требовал освобождения политзаключенных", - рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Она сказала, что на акции требовала встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. "Я хотела встречи с главой правительства Грузии. Я хотела ему сказать, чтобы власти Грузии в угоду политическим, экономическим и личным корыстным интересам не нарушали законов этой страны и международное право. Я требовала, чтобы правительство Грузии не исполняло политический заказ властей Азербайджана", - продолжила Садыгова.

По ее словам, хотя ее не пустили в здание правительства, но к ней вышли несколько чиновников, которые выслушали ее требования.

"Я довела до их сведения, что моего мужа незаконно арестовали. Он содержится под стражей по политическому заказу правительства Азербайджана. Полиция, прокуратура и суд Грузии не соблюдают законов своей страны. Если бы Грузия соблюдала свои законы, то Афгану предоставили бы политическое убежище, ибо его в Азербайджане ожидает неправосудное уголовное преследование. Суды Грузии не освобождают 47 дней проводящего голодовку, находящегося при смерти Афгана. Мы не хотим уже оставаться в Грузии, так как здесь угрозы нашей жизни. Я и мои дети тут постоянно находимся под слежкой, мы живем в страхе. Мы всей семьей, хотим уехать в третью страну. Пусть Афгана освободят и нам позволят уехать отсюда в третью страну, где мы будем в безопасности. Они выслушали меня, но ничего определенного не сказали", - сказала Севиндж Садыгова.

По ее словам, состояние ее мужа, который содержится в тюремном госпитале, крайне тяжелое. "В последний раз я виделась с ним позавчера. Звонить Афган теперь не может, он в тяжелом состоянии. Информацию о его состоянии я получили от адвоката, Афган по-прежнему отказывается от медпомощи. 11 ноября будет рассматриваться в суде жалоба на отказ ему в предоставлении политического убежища. Он сказал, что если будет в состоянии, то приедет в суд. 1 ноября в суд его привезли в инвалидной коляске. Последние анализы, как сказали мне врачи, показали, что Афган в любой момент может впасть в кому", - сказала Садыгова.

Она опубликовала на YouTube-канале Azel.Tv часовое видео со своей акции.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает.

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