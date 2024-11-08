Конфликт с участием представителей цыганской общины в Волжском привлек внимание Бастрыкина

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Председатель СКР затребовал доклад о ходе расследования инцидента в Волжском, где представители цыганской общины вымогали деньги у несовершеннолетних и угрожали избиением.

Силовики возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и вымогательстве в отношении представителей цыганской диаспоры, напавших в Волжском на молодую пару, сообщает V1.ru.

Инцидент произошел около торгового центра «ПланетаЛето», где группа подростков-цыган угрожала избить несовершеннолетних юношу и девушку, пишет издание.

Происшествие привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина, который затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. "Сообщается о противоправных действиях цыган в отношении подростков в городе Волжском Волгоградской области. Говорится, что они вымогают деньги у несовершеннолетних и угрожают им. Обращения родителей детей в органы внутренних дел не дали результатов. Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сообщил 7 ноября Следственный комитет.

"Кавказский узел" писал, что 9 августа житель Иловли Михаил Зазулин заявил о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его дом. 14 августа главы цыганских семей после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности местных властей предотвратить межэтнические конфликты.

10 октября в Иловле произошло нападение на полицейских, силовики сообщили об аресте подозреваемых, которыми оказались представители местной цыганской общины. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, а местные власти не принимают мер, заявили местные жители.

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