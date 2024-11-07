Аналитики усомнились в резких изменениях политики США на Южном Кавказе при Трампе

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Упоминание о Нагорном Карабахе в предвыборной кампании Дональда Трампа было ориентировано на привлечение голосов армянской общины, но США не будут поддерживать Ереван в конфликте с Баку. У Грузии нет оснований рассчитывать на смену вектора отношений с США.

Как писал "Кавказский узел", Вашингтон после победы Трампа на президентских выборах продолжит ускорять подписание Баку мирного договора с Ереваном, в отношениях США и Азербайджана будут доминировать вопросы безопасности и энергетики, а права человека отойдут на второй план, спрогнозировали оппозиционеры Азербайджана.

Влияние победы Трампа на политические и экономические процессы на Южном Кавказе "Кавказскому узлу" прокомментировали политолог Андриас Гукасян и политобозреватель Акоп Бадалян, член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы, политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель, один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили и представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

Президентские выборы в США и победа Трампа стали свидетельством кризиса правового государства, заявил Андриас Гукасян.

"Больше четверти населения проголосовали за кандидата, у которого явные проблемы с законом. Против Трампа подано более 90 исков. Кризис правового государства отразится на внешней политике, приведет к ее деградации. Если внутри страны кризис правового государства – это кризис принципа равенства перед законом, в международных отношениях – это кризис принципа суверенного равенства государств. Отношение администрации Трампа к этому принципу будет пренебрежительным, а во внешняя политика не будет опираться на международное право", - заявил он "Кавказскому узлу".

Если при Байдене США играли сдерживающую роль в отношении Азербайджана и его амбиций, то при Трампе ситуация может измениться и США будут нейтральны и лояльны к Азербайджану

Для Нагорного Карабаха такая политика администрации Трампа будет иметь негативные последствия, считает политолог.

"Поэтому в Турции и Азербайджане с ликованием восприняли победу Трампа. В странах, где правят авторитарные режимы, в которых попирают международное право, приход Трампа воспринимают как возможность продвижения своей внешней политики, которая при администрации Байдена была ограничена, так как администрация Байдена строила внешнюю политику с учетом норм международного права", - пояснил Гукасян.

По его мнению, смена власти в США отразится также на урегулировании армяно-азербайджанских отношений. "Если при Байдене США играли сдерживающую роль в отношении Азербайджана и его амбиций, то при Трампе ситуация может измениться и США будут нейтральны и лояльны к Азербайджану, который получит большую свободу действий, так же, как и Турция", - предположил он.

По словам политолога, высказывания Трампа об этнической чистке и изгнании армян из Нагорного Карабаха не дают надежду на более активную поддержку США в конфликте Армении с Азербайджаном. "Администрация Трампа не будет требовать от Азербайджана ввода международных сил и передачи Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") под международное управление", - подчеркнул Гукасян.

При Байдене правительство Пашиняна получало значительную поддержку США, отметил он. "США совместно с ЕС предложили политическую сделку – Армения отказывается от размещения российских войск на своей территории, выходит из ЕАЭС, а взамен получает военную, экономическую и технологическую помощь от США и статус кандидата в ЕС. Но 5 апреля премьер, по сути, попросил тайм-аут, считая, что не может заключить такую сделку. Политическая игра была в том, чтобы выиграть время до выборов США, чтобы в случае избрания Трампа обнулить сделку. Победа Трампа обнулила сделку, но обнулила по части США", - сказал политолог.

Акоп Бадалян считает, что внешняя политика администрации Трампа в вопросе Южного Кавказа зависит от того, смогут ли США договориться с Кремлем по вопросу Украины.

"Если не удастся достигнуть согласия, Трамп продолжит рассматривать Южный Кавказ как способ давления на Россию и склонению к согласию, в том числе в вопросе Украины. Соглашение США и России косвенно будет учитывать интересы Ирана, Турции, а также Китая и Индии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла».

Победа Трампа никак не скажется на урегулировании карабахской проблемы, предположил политобозреватель. "Да и демократы особо ничего не предпринимали в вопросе Арцаха. Вопрос Арцаха США рассматривали как препятствие Срединному коридору. И позволили, чтобы Азербайджан решил эту проблему. Тем более, что при ее решении, удалось ослабить Россию. Сперва отодвинули «границу» российского влияния до Степанакерта, потом и вовсе, создали условия, чтобы Россия ушла из Арцаха, что было выгодно США», - пояснил Бадалян.

Администрация Трампа может затрагивать права арцахских армян на возвращение, будет заявлять о готовности финансовой поддержки, но не более, добавил он."Не стоит уделять серьезное внимание словам Трампа об изгнании армян из Арцаха. США не станут при Трампе активней поддерживать Ереван в конфликте с Баку. Это была предвыборная риторика, не более. Пока Азербайджан не препятствует США в регионе, политика США останется неизменной", - предположил политобозреватель.

Внимание к правительству Пашиняна при администрации Байдена было более интенсивным, нежели при Трампе, полагает Бадалян.

"При демократах увеличилась, в частности, финансовая поддержка. Но это обусловлено не фактором Байдена, а тем, что изменилась ситуация после войны 2020 года в Арцахе. Арцах перестал быть препятствием для Срединного коридора, и администрация Байдена была уже не скована в отношениях с Арменией. Но не стоит забывать, что стратегический диалог США-Армения был сформировался еще при Трампе, и продолжился при Байдене», - заключил он.

Традиционно у азербайджанской власти благоприятные отношения выстраиваются с республиканцами, которые проводят более прагматичную политику, отдавая приоритет геополитическим и энергетическим интересам США и особо не заморачиваются на неудобных для Баку вопросах прав человека

Тогрул Джуварлы считает, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на медиа-форуме о выборах в США отражали желания Баку, чтобы победил Трамп.

"Традиционно у азербайджанской власти благоприятные отношения выстраиваются с республиканцами, которые проводят более прагматичную политику, отдавая приоритет геополитическим и энергетическим интересам США и особо не заморачиваются на неудобных для Баку вопросах прав человека. Именно при республиканце Буше-младшем США приостановили дискриминационную в отношении Азербайджана 907-ю поправку к Акту о поддержке США. При администрации Трампа у Баку также были вполне нормальные отношения с Вашингтоном. Администрация же Байдена периодическими напоминаниями о «несправедливо арестованных журналистах и активистах» вызывала недовольство Баку. Власти Азербайджана считают, что поскольку они удовлетворяют интересы Запада в энергоснабжении Европы, сотрудничают в вопросах международной безопасности, борьбе с терроризмом, то у них есть индульгенция на нарушения прав человека", - сказал Джуварлы.

Что касается высказываний Трампа о «поддержке армян», то, по мнению Джуварлы, это была предвыборная риторика, рассчитанная на привлечение голосов многочисленных армянских избирателей США.

"В Баку, судя по всему, так и восприняли это - официальная пропаганда вообще не заметила этих слов. Куда агрессивнее провластные СМИ реагировали на заявление представителей госдепа и даже самого Блинкена с призывами освободить активистов и журналистов. Так, чтобы в Баку спокойны и рассчитывают на улучшение отношений с США. Не надо забывать, что именно при администрации Трампа Азербайджан в 44-дневной войне освободил свои территории вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Аналогичного мнения придерживается и Тофиг Тюркель. "Для Азербайджана, точнее для властей удобным кандидатом на выборах был Трамп. Об этом свидетельствует восторженная оценка Алиевым еще летом политики Трампа в его президентство, что при нем не было больших войн. В Баку довольны итогами выборов. Показатель этого - то, что президент Алиев поздравил Трампа не дожидаясь, официальных итогов. И этого послание полно пиетета. И это несмотря на то, что Трамп во время кампании делал реверансы в сторону армян. В Баку это восприняли не более чем предвыборную риторику. Азербайджанской власти удобнее выстраивать отношения с Трампом, который в политике действует как бизнесмен. И Азербайджану, стране с нефтяными доходами, всегда есть что предложить партнерам" , - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

После проведения выборов в парламент Грузии новоизбранный президент США Дональд Трамп и кандидаты в его администрацию не высказывали свою позицию касательно страны и результатов выборов, указали грузинские аналитики.

Отношение к Грузии - это двухпартийная позиция и нет позиции отдельно Республиканской партии или Демократической партии. Для оппозиции нет разницы, кто возглавит США

"Не думаю, что у Трампа в первой двадцатке приоритетов находится Грузия и о ней он думает круглосуточно. Он будет опираться на позиции тех представителей Республиканской партии, которые вплотную занимаются Грузией", - считает Валерий Чечелашвили.

Он указал, что в предвыборный период Грузию посетил в составе американской делегации один из ключевых деятелей Республиканской партии – Майк Тернер. Делегация изъявила желание провести встречу с лидерами правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», в том числе с ее учредителем и ныне почетным председателем Бидзиной Иванишвили, но им отказали. "После отъезда в Тернера «полетели комья грязи», представители «Грузинской мечты» его обвиняли в коррупции и такое отношение к себе он не скоро забудет", - подчеркнул Чечелашвили.

По его мнению, позиция США не будет отличаться от позиции Евросоюза, при том, что США всегда ведет последовательную позицию в отношении Грузии. Признание или непризнание выборов Трампом может оказать существенное влияние на политику Грузии, что повлечет за собой международную и экономическую изоляцию, прекращение макроэкономической помощи, прекращение финансирования проектов, упадут акции крупнейших грузинских банков – «ТБС банка» и «Банка Грузии», котирующихся на Лондонской фондовой бирже - это системные банки, охватывающие все население Грузии. Падение акций повлечет девальвацию национальной валюты - лари, инфляцию, вызовет фундаментальные экономические проблемы.

Он обратил внимание, что в период президентских выборов в США, «Грузинская мечта» симпатизировала Трампу, что вызвано испорченными отношениями с администрацией действующего президента США. Также возможно, что правящая партия предполагала, что общение Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетил Грузию в первые дни после парламентских выборов, окажет содействие в установлении ее контактов с Трампом.

У лидеров грузинских оппозиционных партий прекрасные отношения, как с Демократической партией, так и с Республиканской. "Они делают упор на то, что отношение к Грузии - это двухпартийная позиция и нет позиции отдельно Республиканской партии или Демократической партии. Для оппозиции нет разницы, кто возглавит США", - сказал Чечелашвили.

Мамука Жгенти обратил внимание, что у США есть свои интересы, касающиеся Грузии и они не совпадают с действиями «Грузинской мечты», устанавливающей в стране влияние России.

"США никогда это нормально не воспримут. США вложили в Грузию много ресурсов и кто бы ни пришел к власти, не откажется от этого и не даст возможность властвовать в стране России", - сказал он.

По его мнению, международная позиция Евросоюза и США будет основываться на позиции грузинского народа и действиях оппозиции. Если оппозиция примет участие в работе парламента нового созыва и тем самым дадут ему легитимность, то международное сообщество этому противостоять не будет. Однако в случае утверждений о выборах, проведенных с нарушениями, то международные партнеры страны, поддержат народ.

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