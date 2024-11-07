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12:55, 7 ноября 2024

Верующий из Краснодарского края заподозрен в причастности к экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Выселковского района стал подозреваемым по уголовному делу за активное участие в религиозной организации "Свидетели Иеговы"*.

По версии следствия, житель Выселковского района с июля 2020 года по февраль 2022 года участвовал в собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

В отношении верующего возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК России), говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в октябре Свидетель Иеговы* из станицы Зеленчукской был обвинен в причастности к экстремистской организации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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