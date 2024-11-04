Жители Ленинаула пожаловались Меликову на помехи межеванию земельных участков

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Жители села Ленинаул в видеообращении к главе Дагестана пожаловались на попытки односельчан из числа аккинцев помешать межеванию земельных участков и потребовали отправить их в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено, заявили в феврале местные активисты. В марте жители села Гамиях Новолакского района в обращении к главе Дагестана потребовали ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район. В августе активисты заявили, что запланированная властями передача земель Казбековского района под строительство домов перечеркивает планы восстановления Ауховского района.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Видеообращение от имени участников военной операции опубликовано поздно вечером 3 ноября в анонимном телеграм-канале "Штаб Дагестана!", на который подписаны 4,8 тысячи пользователей. "Обращение жителей с. Ленинаул Казбековского района, военнослужащих (участников СВО), находящихся в отпуску, адресуемое на имя главы РД Меликова С. А.", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видны около двух десятков мужчин, собравшихся для записи видеообращения, а за их спинами, на заднем плане, видны еще по меньшей мере несколько десятков людей, а также сотрудники полиции и стоящий полицейский автомобиль.

От имени собравшихся к главе Дагестана Сергею Меликову обращается один из них. Он поясняет, что все участники записи видео – жители села Ленинаул, участвующие в военной операции на Украине и приехавшие в отпуск. "У нас проблема такая. Сейчас мы стоим на землях, которые были выделены для семей участников СВО. Сегодня мы здесь собрались, чтобы поставить границы по межеванию, и чтобы каждый отметил свой участок. С утра начали, работа идет, но по каким-то непонятным причинам представители чеченского народа собрались и снимают эти колышки, которые были забиты на каждом участке", - указали авторы обращения.

Сельчане подчеркнули, что, в отличие от них, люди, снявшие колышки, никогда не участвовали в военной операции "и не планируют". "Если эти люди позволяют себе творить такие дела, снимать колышки с земель, значит, им здесь делать нечего. Значит, этих людей нужно отправить на СВО, от них там будет какой-то толк", - заявили они.

Авторы видео попросили Меликова принять во внимание их обращение и разобраться, "почему эти люди такие дела делают". "Например, когда участки раздавали, не обделили никого. И чеченский народ получил свои участки, и аварский народ. Никого не обделили, всем поровну раздали участки… Вот за нашей спиной собрались люди чеченского народа. Они снимают эти колышки, но никто ничего не делает, никто на это внимания не обращает", - говорится в видеообращения.

Также авторы видео обратились к военкому Казбековского района. "У главы администрации есть поименный список всех жителей села Ленинаул. Хотим, чтобы подняли эти списки, проверили, почему эти люди не принимают участия в специальной военной операции", - заявили они.

Ранее, в ночь на 3 ноября, в этом же телеграм-канале было опубликовано другое видео, записанное также в светлое время суток и в этой же сельской местности. На кадрах видны не менее нескольких десятков мужчин разного возраста, сотрудники полиции, вооруженные силовики в камуфляжной форме и по меньшей мере четыре полицейских внедорожника. Вдалеке видно множество стоящих гражданских автомобилей. Собравшиеся стоят группами по несколько человек и мирно переговариваются.

В аннотации к этому видео утверждается, что оно записано 2 ноября – в день, когда работником кадастровой службы при участии сотрудников администрации Ленинаула и жителей села, которым выделены земельные участки под частные дома, была начата проставка колышков "на границах каждого земельного участка, входящего в кадастровую карту села".

"Данное мероприятие проводилось законно с предварительным уведомлением всех заинтересованных лиц, но вдруг неожиданно на этом месте собралось немалое число посторонних лиц, как потом выяснилось, представителей аккинского народа, проживающих в данном селе, которые недовольны действиями администрации", - говорится в сообщении. В публикации утверждается также, что пришедшие люди "всячески пытались помешать людям сделать отметки границ своих участков, а уже проставленные отметки были ими сорваны".

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