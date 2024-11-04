Дагестанские меценаты подарили боксеру Бетербиеву квартиру

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Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с боксером Артуром Бетербиевым, поблагодарил его за победу над Дмитрием Биволом и передал сертификат на квартиру от республиканских меценатов.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев 12 октября победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября встретился с чемпионом мира по боксу Артуром Бетербиевым. Он отметил, что бой был сложным, но за боксера болел весь Кавказ. "За тебя болеет и Дагестан, и Чечня, и вообще весь Кавказ переживает и поддерживает тебя. Мы все считаем тебя нашим боксером, нашим земляком, нашим братом и очень рады, что победа за тобой", - приводит слова Меликова "Мирмол".

Он также заявил, что в случае реванша "нет сомнений, за кого болеть". "Дагестан - твоя родина, и здесь должны быть комфортные условия для тебя и родных", - добавил Меликов и подарил Бетербиеву подарок от меценатов - сертификат на квартиру.

Артур Бетербиев с 2013 года проживает в Канаде. В марте 2022 года американский промоутер Боб Арум заявил, что боксер является гражданином этой страны. "Он живет там уже много лет, у него канадский паспорт. Он не имеет никакого отношения к России", - приводит слова Арума "Чемпионат".

При этом сам Бетербиев заявил в 2023 году в интервью изданию, что планирует после завершения карьеры вернуться в Россию. "Вот завтра завершу карьеру - больше чем уверен, что вернусь в Россию. Мои дети "Россия, Россия!" кричат. Все время в Россию хотят. В Канаде я чисто из-за бокса", - заявил он, добавив, что не видит смысла на данном этапе "менять команду", с которой добился таких результатов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении двух спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Париже. Золотой призер Разамбек Жамалов выступал за сборную Узбекистана, а бронзовый Ислам Дудаев - за сборную Албании. Им обоим дали ключи от квартир, а Жамалову - также 10 миллионов рублей. Дагестанский боец Даурен Куругулиев, выступавший за сборную Греции и получивший "бронзу", получил квартиру в Дербенте. Сообщения о награждениях вызвали неоднозначную реакцию пользователей Telegram. Аналитики сочли негативную реакцию отдельных представителей российского политикума на награждение политически мотивированной.

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