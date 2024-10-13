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03:57, 13 октября 2024

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Дагестана Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC, Международной боксерской федерации IBF и Всемирной боксерской организации WBO.

Уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг, бой состоялся сегодня, 13 октября в Эр-Рияде, пишет "Коммерсант".

12-раундовый поединок завершился раздельным решением судей, которые выставили следующей счет - 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева. Таким образом он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBC), который принадлежал Биволу.

На счету Бетербиева теперь 21 победа, из них 20 нокаутом, и ни одного поражения. Бой решением судей он выиграл впервые. На счету Бивола 23 победы (12 нокаутом). Это поражение стало для него первым в карьере, информирует "Чемпионат".

После боя Бетербиев заявил, что не был хорош. "Я мог действовать более качественно, но не знаю, почему получилось так. Чувствовал себя некомфортно. Конечно, это был жесткий бой. Бивол тоже чемпион мира. Может быть, он даже лучше меня, но сегодня Всевышний был со мной", - приводит его слова издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 мая в городе Стоктоне (США, штат Калифорния) уроженец Дагестана, член чеченского клуба "Ахмат" Артур Бетербиев победил американца Радивойе Калайджича, подтвердив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В марте 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выступающие за республику спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, каждый из которых стоит не менее шести миллионов рублей. При этом Бетербиев второй раз стал получателем дорогостоящей иномарки от властей дотационного региона.

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Автор: "Кавказский узел"

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