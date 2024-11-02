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22:48, 2 ноября 2024

МВД объявило в розыск Бориса Стомахина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объявлен в розыск публицист Борис Стомахин, отбывший сроки заключения за публикации о терактах в Волгограде и вооруженном конфликте в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2015 года суд приговорил Стомахина к трем годам лишения свободы за публикацию о терактах в Волгограде, которые произошли 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что эти публикации оправдали терроризм. На момент суда Стомахин уже год отбывал наказание по обвинению в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. 19 сентября 2019 года он вышел на свободу.

В 2006 году Стомахин был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти через СМИ за статьи о вооруженном конфликте в Чечне. Он отбыл этот срок полностью и вышел на свободу в 2011 году. Однако ЕСПЧ в 2018 году счел, что этот приговор нарушил право Стомахина на свободу выражения мнения, и присудил публицисту компенсацию в размере 12,5 тысячи евро.

МВД объявило в розыск журналиста и редактора газеты «Радикальная политика» Бориса Стомахина, карточка есть в базе розыска ведомства, сообщило сегодня РБК.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что против Стомахина расследуется дело о распространении фейков об армии в связи с его постами в соцсетях. ""Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) в отношении Бориса Стомахина", - процитировало агентство слова источника 7 мая.

В декабре 2019 года, через несколько месяцев после освобождения, Стомахин уехал на Украину, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

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Автор: "Кавказский узел"

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