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10:21, 2 ноября 2024

Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Алексеенко из Среднеахтубинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 979 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 978 бойцов из Волгоградской области.

В зоне СВО убит 28-летний пулеметчик Владимир Алексеенко, сообщил 29 октября "Волгоград Онлайн" со ссылкой на главу Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района Германа Шахабова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 979 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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