RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:24, 1 ноября 2024

Суд отказался удовлетворить жалобу Эдуарда Атаева на приговор

Эдуард Атаев. Скриншот видео Кавказского Узла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор дагестанскому активисту Эдуарду Атаеву по делу о хранении гранаты и наркотиков, проигнорировав доводы защиты и заявления Атаева о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был обвинен в хранении гранаты и наркотиков. В ноябре 2023 года Атаев был приговорен к 6,5 года колонии. 5 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Атаева политзаключенным. Апелляционная жалоба Атаева на приговор поступила в суд 23 июля, 15 августа Верховный суд Дагестана вернул дело в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний.

Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В материалах дела есть признаки фальсификации, заявила защита.

Верховный суд Дагестана после возвращения дела из суда первой инстанции 29 октября вынес приговор по апелляционной жалобе Эдуарда Атаева. Сам Эдуард Атаев присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО Хасавюрта, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"**.

В своем выступлении адвокат Атаева  Шериф Шерифов  обратил внимание суда на ряд обстоятельств, которые, по его мнению, указывают на фальсификации при проведении обыска, выборе меры пресечения и рассмотрении дела. Он подчеркнул, что обыск провели с нарушением требований закона; не обосновали участие Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в расследовании дела о наркотиках и оружии; в материалах дела содержатся четыре рапорта и протоколы допросов различных оперативных сотрудников с идентичным содержанием; не указан источник информации о возможной причастности Атаева к преступлению.

Атаев в апелляционной жалобе просил отменить приговор.  Прокурор Алиев счел жалобу активиста необоснованной. Прокурор считает, что доказательства, представленные в суде первой инстанции, оценили должным образом, и в совокупности они подтверждают вину Атаева  и попросил суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменений.

В прениях адвокат Шерифов указал, что подписи в рапортах и протоколах допросов различаются. По его мнению, это свидетельствует о нарушениях. Сам Атаев подчеркнул, что незаконные вещества ему подбросили. «Эти вещества появились после прихода полицейских, все факты подтверждают мою невиновность», - сказал он.

В последнем слове он связал уголовное преследование со своей общественной деятельностью. "Я занимался наблюдением за выборами, которые в нашей стране часто сопровождаются фальсификациями, и критиковал существующую власть. Я связываю с этим возбуждение уголовного дела против меня", - заявил Атаев .

 Он призвал суд принять справедливое и обоснованное решение и вновь заявил, что не имеет отношения к запрещенным веществам, которые оказались в его доме после прихода полицейских.

Судебная коллегия постановила  исключить из приговора Хасавюртовского районного суда от 22 ноября 2023 года взыскание процессуальных издержек в размере 64 540 рублей. В остальной части судьи оставили приговор без изменений, а апелляционную жалобу отклонили, указано в сообщении.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых в селе Эндирей. На него составили протокол о неповиновении силовикам, однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за нарушений.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кемал Тамбиев, Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов (слева направо). Фото: Дарья Корнилова https://memorialcenter.org/news/vystuplenie-v-preniyah-po-apellyaczionnomu-proczessu-dela-zhurnalista-gadzhieva признан инагентом
01 ноября 2024, 17:35
Суд незначительно снизил сроки Гаджиеву, Ризванову и Тамбиеву
01 ноября 2024, 16:15
Военный из Дагестана убит на Украине
Бийсултан Хамзаев. Фото: duma.gov.ru
01 ноября 2024, 11:01
Хамзаев обозначил свою позицию в конфликте с Поповым
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Скриншот видео https://www.currenttime.tv/a/32660404.html
01 ноября 2024, 09:04
Аналитики прокомментировали призывы поддержать обвиняемых в беспорядках в Махачкале
Магомед Магомедов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кизилюрта от 17.08.23, https://t.me/kizilyurt_go/4745
01 ноября 2024, 06:09
Бывший мэр Кизилюрта попал в список террористов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Фото
10:59, 21 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Парковочное недоразумение. Активисты из Дагестана против платных стоянок
Все блоги
Справочник
Ученицы. Фото club215665711.orgs.biz/news/180 Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области 

Ученица надевает хиджаб. Фото Елены Синеок Юга ру Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Блогеры
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Фото
10:59, 21 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Парковочное недоразумение. Активисты из Дагестана против платных стоянок
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Акция протеста возле офиса ООН. Ереван, 1 ноября 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=JXN3S8soNug
01 ноября 2024, 18:31
Активисты в Ереване призвали ввести санкции против Азербайджана

Бийсултан Хамзаев. Фото: duma.gov.ru
01 ноября 2024, 11:01
Хамзаев обозначил свою позицию в конфликте с Поповым

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Скриншот видео https://www.currenttime.tv/a/32660404.html
01 ноября 2024, 09:04
Аналитики прокомментировали призывы поддержать обвиняемых в беспорядках в Махачкале

Спасатели работают на месте обрушения в Черкесске. Стоп-кадр видео МЧС России от 31.10.24, https://t.me/mchskchr/6956.
31 октября 2024, 20:39
Найдено тело пятого погибшего при взрыве в Черкесске

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше