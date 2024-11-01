Суд отказался удовлетворить жалобу Эдуарда Атаева на приговор

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Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор дагестанскому активисту Эдуарду Атаеву по делу о хранении гранаты и наркотиков, проигнорировав доводы защиты и заявления Атаева о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был обвинен в хранении гранаты и наркотиков. В ноябре 2023 года Атаев был приговорен к 6,5 года колонии. 5 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Атаева политзаключенным. Апелляционная жалоба Атаева на приговор поступила в суд 23 июля, 15 августа Верховный суд Дагестана вернул дело в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний.

Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В материалах дела есть признаки фальсификации, заявила защита.

Верховный суд Дагестана после возвращения дела из суда первой инстанции 29 октября вынес приговор по апелляционной жалобе Эдуарда Атаева. Сам Эдуард Атаев присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО Хасавюрта, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"**.

В своем выступлении адвокат Атаева Шериф Шерифов обратил внимание суда на ряд обстоятельств, которые, по его мнению, указывают на фальсификации при проведении обыска, выборе меры пресечения и рассмотрении дела. Он подчеркнул, что обыск провели с нарушением требований закона; не обосновали участие Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в расследовании дела о наркотиках и оружии; в материалах дела содержатся четыре рапорта и протоколы допросов различных оперативных сотрудников с идентичным содержанием; не указан источник информации о возможной причастности Атаева к преступлению.

Атаев в апелляционной жалобе просил отменить приговор. Прокурор Алиев счел жалобу активиста необоснованной. Прокурор считает, что доказательства, представленные в суде первой инстанции, оценили должным образом, и в совокупности они подтверждают вину Атаева и попросил суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменений.

В прениях адвокат Шерифов указал, что подписи в рапортах и протоколах допросов различаются. По его мнению, это свидетельствует о нарушениях. Сам Атаев подчеркнул, что незаконные вещества ему подбросили. «Эти вещества появились после прихода полицейских, все факты подтверждают мою невиновность», - сказал он.

В последнем слове он связал уголовное преследование со своей общественной деятельностью. "Я занимался наблюдением за выборами, которые в нашей стране часто сопровождаются фальсификациями, и критиковал существующую власть. Я связываю с этим возбуждение уголовного дела против меня", - заявил Атаев .

Он призвал суд принять справедливое и обоснованное решение и вновь заявил, что не имеет отношения к запрещенным веществам, которые оказались в его доме после прихода полицейских.

Судебная коллегия постановила исключить из приговора Хасавюртовского районного суда от 22 ноября 2023 года взыскание процессуальных издержек в размере 64 540 рублей. В остальной части судьи оставили приговор без изменений, а апелляционную жалобу отклонили, указано в сообщении.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых в селе Эндирей. На него составили протокол о неповиновении силовикам, однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за нарушений.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

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