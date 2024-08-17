Дело Эдуарда Атаева возвращено в суд первой инстанции

17 августа 2024, 01:18

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Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу активиста Эдуарда Атаева, который подал замечания на протокол судебного заседания суда первой инстанции. Дело возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был обвинен в хранении гранаты и наркотиков. В ноябре 2023 года Атаев был приговорен к 6,5 года колонии. 5 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Атаева политзаключенным. Апелляционная жалоба Атаева на приговор поступила в суд 23 июля, ее рассмотрение назначено на 15 августа.

Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В материалах дела есть признаки фальсификации, заявила защита.

15 августа в Верховном суде Дагестана состоялось заседание по апелляционной жалобе общественного деятеля, участника наблюдательского движения за честные выборы Эдуарда Атаева на вынесенный в отношении него обвинительный приговор.

Атаев считает, что протокол судебного заседания был искажен и подал на него замечания, в связи с чем Верховный суд Дагестана снял дело с рассмотрения и направил его в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний. На этом заседание завершилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в зале суда.

В суд Атаева пришли в суд двое жителей Дагестана. Один из них на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что побудило его прийти на заседание.

"Эдуард - я убеждён - невиновен. Уже третий год невиновный человек в заключении. Естественно, я решил прийти его поддержать, когда появилась возможность. Недавно его признали политзаключённым, и я это приветствую, он реальный политический заключённый ", - сказал он.

По его словам, Атаев держался на заседании молодцом и просил писать ему письма, они его очень радуют.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых в селе Эндирей. На него составили протокол о неповиновении силовикам, однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за нарушений.

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* штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесены Минюстом в реестр иноагентов.

*** решением Минюста РФ внесён в реестр иноагентов, с чем Юсупов не согласен и оспаривает это в суде

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.