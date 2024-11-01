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10:21, 1 ноября 2024

Боец из Володарского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арман Таскараев из Володарского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 403 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 402 бойцов из Астраханской области.

В военной операции на Украине убит Арман Таскараев, сообщила 31 октября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Арман родился в 1989 году в селе Сизый Бугор и закончил девять классов Сизобугорской средней школы в 2005 году. Он служил в рядах российской армии и всегда проявлял себя с положительной стороны. […] С 5 октября 2022 года Арман служил в зоне специальной военной операции", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 403 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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