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03:25, 29 октября 2024

Активист "Мусульманского единства" осужден в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к трем годам лишения свободы активиста "Мусульманского единства" Гасана Аббасзаде, признав его виновным в хранении крупной партии наркотиков. Активист заявил, что оговорил себя под давлением.

Как писал "Кавказский узел", весной 2023 года в Азербайджане были арестованы несколько десятков активистов, которые подозревались в причастности к иранской шпионской сети. В их числе - член движение "Мусульманское единство" Гасан Аббасзаде.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес 28 октября приговор члену движения "Мусульманское единство" Гасану Аббасзаде, пишет "Туран".

Сначала Аббасзаде было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков) УК Азербайджана, однако затем обвинение было переквалифицировано на более мягкое по статье 234.1.1 (хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана. Сам активист заявил, что невиновен, а его адвокат Зибейда Садыгова добавила, что он оговорил себя под давление. В суде Аббасзаде отказался от своих признательных показаний.

Защита также заявила о нарушениях при расследовании дела. В частности, не были просмотрены записи с видеокамер в местах, где, как считает следствие, активист покупал и продавал наркотики, кроме того, в течение двух часов после задержания он не был обыска, не был приглашен адвокат по выбору, не был проведен обыск в его доме. В связи с этим и было переквалифицировано обвинение.

Тем не менее, Аббасзаде приговорен к трем годам лишения свободы, приговор, по словам адвоката. будет обжалован в апелляционном суде.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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