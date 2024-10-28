Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий

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На последнем месте в рейтинге регионов России по научно-техническому развитию оказалась Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2022 год в рейтинге регионов России по научно-техническому развитию последнее место заняла Ингушетия. В числе аутсайдеров также Калмыкия и Карачаево-Черкесия.

Рейтинг регионов России по науке и технологиям опубликовало сегодня, 28 октября РИА "Новости". По данным экспертов, в 2023 году на фоне санкций и импортозамещения в сфере инновационного развития России произошли положительные изменения. По данным Росстата, доля инновационный товаров и услуг в общем объеме увеличилась на 0,9% и составила 6%.

Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинге (15 место) заняла Ростовская область, набравшая 50,95 итоговых балла. Волгоградская область (39,47 балла) - на 33 месте, Ставропольский край (32,41 балла) - на 44 месте, Краснодарский край (32,30 балла) - на 46 месте, Астраханская область (22,38 балла) - на 66 месте, Адыгея (19,19 балла) - на 71 месте, Кабардино-Балкария (18,74 балла) - на 72 месте, Дагестан (17,33 балла) - на 73 месте, Северная Осетия (17,04 балла) - на 74 месте, Калмыкия (15,12 балла) - на 78 месте, Карачаево-Черкесия (14,21 балла) - на 81 месте, Чечня (13,34 балла) - на 83 месте. Последнее место рейтинга заняла Ингушетия, набравшая 7,45 балла. Для сравнения, на первом месте находится Москва с 81,15 балла.

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