Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга регионов по развитию науки и технологий

23 октября 2023, 01:50

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В рейтинге регионов России по научно-техническому развитию последнее место заняла Ингушетия. В числе аутсайдеров также Калмыкия и Карачаево-Черкесия.

Рейтинг регионов России по развитию науки и технологий опубликовало сегодня, 23 октября РИА "Новости".

В рейтинге учитываются такие показатели, как разработка инноваций, использование передовых технологий, развитие научной сферы. За основу взяты данные Росстата и Роспатента - всего 19 показателей, который были агрегированы в итоговый балл.

Среди регионов юга России самой научно-технически развитой оказалась Ростовская область, которая набрала 49,94 итоговых балла и расположилась на 14 месте. Значительно отстает от нее Волгоградская область, которая с 38,10 балла расположилась на 34 месте.

Ставропольский край (32,22 балла) - на 45 месте, Краснодарский край (31,37 балла) - на 48 месте, Астраханская область (19,81 балла) - на 70 месте, Северная Осетия (19,58 балла) - на 71 месте, Адыгея (18,22 балла) - на 73 месте, Кабардино-Балкария (16,90 балла) - на 74 месте, Дагестан (16,73 балла) - на 76 месте, Чечня (16,01 балла) - на 77 месте, Карачаево-Черкесия (14,24 балла) - на 79 месте, Калмыкия (13,47 балла) - на 81 месте. Последнее 85 место рейтинга заняла Ингушетия, набравшая лишь 8,13 балла.

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