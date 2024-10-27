Аналитики оценили возвращение "Единой Осетии" к работе в парламенте

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Партия "Единая Осетия" вернулась к работе в парламенте Южной Осетии после бойкота, по словам ее лидера Ацамаза Бибилова, для защиты интересов избирателей. Возвращение партии может быть связано с опасениями потерять влияние.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%. Верховный суд Южной Осетии отклонил иск партии "Единая Осетия" о фальсификации итогов голосования на парламентских выборах, после чего партия обвинила суд в нарушении прав избирателей. В начале августа Генпрокуратура Южной Осетии начала расследование уголовного дела о фальсификации итогов выборов на участке во Владикавказе.

Партия «Единая Осетия» вернулась к работе в парламент после четырёхмесячного бойкота.23 октября председатель партии Ацамаз Бибилов выступил на заседании парламента. Он заявил, что сомневается в том, что суд вынесет законные решения по трем искам, поданным партией по поводу фальсификации итогов выборов, так как судебная система "выносит решения в угоду действующей власти, забыв о букве закона", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Единой Осетии".

Представитель общественной организации "Ныфс" Вале Газзати и блогер, автор телеграм-канала Sidamon Батраз Мисиков прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" решение "Единой Осетии" вернуться к работе в парламенте.

Возращение "Единой Осетии" в статусе оппозиции было ожидаемо, как и итог их судебных жалоб, считает Вале Газзати. «Решение партии "Единая Осетия" вернуться к работе в парламенте, вероятно, связано с тем, что бойкот и попытки оспорить итоги выборов не принесли желаемых результатов. Партия пришла к выводу, что участие в парламентской работе, пусть и в качестве оппозиции, дает больше возможностей для продвижения своих интересов и критики действующей власти. Что касается рассмотрения жалоб "Единой Осетии" на итоги выборов, то изначально было понятно, какой будет результат этих жалоб. На что надеялась партия и какие иллюзии питала - мне непонятно. Партии не удалось добиться пересмотра итогов голосования, что и подтолкнуло ее к возобновлению парламентской деятельности», – отметил он.

"Единая Осетия" может стать альтернативной политической силой, полагает Газзати. «Возможные плюсы для "Единой Осетии" от участия в работе парламента - это возможность публично озвучивать свою позицию, критиковать власть, привлекать внимание к проблемам, которые партия считает важными. Это может помочь ей сохранить электоральную поддержку и позиционировать себя как альтернативную политическую силу. Что касается проблем, которые пытается решать партия, то, судя по немногочисленным заявлениям в ее Telegram-канале, основное внимание уделяется вопросам безопасности и правопорядка, сам канал ведётся из рук вон плохо. Можно отметить, что у партии конкретных предложений и программных инициатив пока не наблюдается», - считает общественный деятель.



По мнению Газзати, пока "Единая Осетия" не способна на политическую борьбу. «В целом, возобновление работы "Единой Осетии" в парламенте, вероятно, является попыткой партии найти новые способы влияния и продвижения своей повестки, хотя ее реальные шансы на успех пока неясны с очень пассивной работой членов партии на политической арене Южной Осетии. Смысл самого бойкота, наверно, и членам партии неизвестен. Получается, пообижались и вернулись обратно, причем с нулевым результатом. Как оппозиция "Единая Осетия" очень слаба и неспособна на конструктивную политическую борьбу», – резюмировал он.

Возвращение "Единой Осетии" в парламент - попытка вернуть свое влияние, считает Батраз Мисиков. "В сложившейся ситуации интересно то, что без "Единой Осетии" работа парламента Южной Осетии нисколько не потеряла в глазах рядовых граждан легитимности, что есть следствие, в том числе, и деструктивной работы самой партии в предыдущие годы. Возвращение связано с тем, что "Единая Осетия" перестает влиять на процессы внутри законодательного органа, что ставит перед депутатами, многих из которых с трудом удалось удержать от бегства с тонущего корабля после поражения на выборах, вопрос о смысле нахождения в партии», – сказал блогер.

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