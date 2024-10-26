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12:30, 26 октября 2024

Сотрудница JAMnews в Тбилиси столкнулась с угрозами из-за комментария о Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Редактор JAMnews получила от пользователя Telegram угрозы из-за критического комментария о выходе Wildberries на грузинский рынок после скандала вокруг маркетплейса с участием Рамзана Кадырова. Полиция в Тбилиси начала расследование инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Редактор JAMnews получила угрозы от пользователя Telegram с "чеченским ником" Zelimxan Boraev из-за критического комментария под новостью о том, что маркетплейс Wildberries, находясь под международными санкциями, начал работу в Грузии, сообщило 25 октября JAMnews в публикации ""Удали или отрежем руки". Угрозы редактору JAMnews из-за критического комментария в адрес Wildberries".

23 октября стало известно о выходе Wildberries на грузинский рынок, об этом написал и телеграм-канал Paper Kartuli. Редактор JAMnews, чье имя издание не опубликовало, сославшись на соображения безопасности, рассказала, что оставила критический комментарий под этой новостью,

"В публикации сообщалось, что Wildberries начала работать в Грузии, но не упоминалось, что компания находится под санкциями ЕС и США, потому что участвует в финансировании [боевых действий] России против Украины. Я написала в комментарии, почему они умолчали об этом важном факте, и задала вопрос: «Как они пишут такие новости, находясь в стране, часть которой оккупирована Россией?»", - рассказала она.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Через 20 минут после этого комментария ей написал человек с ником Zelimxan Boraev. "Удали сообщение про Wildberries, иначе мы отрежем тебе руки, чтобы больше не писала", - приводится в публикации цитата из сообщения.

«В следующем сообщении он уже назвал мне район в Тбилиси, где я живу. Учитывая, что он состоит в чате Paper Kartuli, вероятно, Boraev находится в Грузии», - сказала сотрудница издания.

Она обратилась в полицию. "Полиция обещала передать дело следователю, и теперь мы ждем результатов. На следующий день я связалась с украинским консульством [редактор JAMnews — украинка], а соседка-француженка — со своим. Мы постарались привлечь внимание к ситуации", - приводятся в публикации ее слова.

При этом пользователь Telegram, отправив угрозы, удалил переписку. По данным издания, его аккаунт зарегистрирован с апреля 2022 года, он несколько раз менял свой ник в Telegram и, возможно, какое-то время жил в Сербии, так как был активен в сербских чатах российской диаспоры, сообщило издание.

"Чеченский след в этой истории особенно настораживает, так как чеченцы во главе с Кадыровым активно замешаны в корпоративном споре по поводу «реорганизации» этой компании в форме слияния Wildberries с компанией Russ. […] JAMnews с большим вниманием ожидает результатов следствия, которое начато грузинской полицией по факту угроз нашему редактору", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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