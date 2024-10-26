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03:55, 26 октября 2024

Правозащитники раскритиковали реформу полиции в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основной проблемой реформы полиции в Армении является подготовка кадров, кроме того, полицейская гвардия, которая придет на смену внутренним войскам полиции, продолжит действовать в интересах властей.

24 октября парламент Армении во втором и окончательном чтении принял закон о создании полицейской гвардии. За проект закона проголосовало 65 депутатов, восемь парламентариев высказалось против, передает корреспондент «Кавказского узла».

В ходе обсуждений было 58 предложений, из которых лишь одно было от оппозиционной фракции «Айастан». В частности, оппозиция предлагала дополнить проект закона статьей, предусматривающей участие сотрудников национальной гвардии в боевых действиях. Но авторы проекта отклонили это предложения. По их словам, национальная гвардия станет частью всеобъемлющей безопасности и при необходимости может быть привлечена к защите в рамках своих полномочий.

В случае необходимости полицейская гвардия может получать и выполнять специальные задания в рамках боевых действий в районе действия военного положения, заявила в ходе второго чтения замминистра внутренних дел Армении Арпине Саргсян.

По ее словам, изначально также предполагалось, что гвардия будет создана в марте 2025 года, но из-за организационных проблем срок был перенесен на ноябрь того же года. «Из проекта закона также исключили спорное положение, которое давало премьеру право отдавать приказы в условиях военного положения. Закон также регламентирует принципы использования спецтехники, которая может применяться только в антитеррористических или специальных операциях в условиях военного положения. В остальных ситуациях ее использование запрещено», - пояснила замминистра.

Правозащитница Зара Ованнисян считает, что главной проблемой в реформе полиции является переподготовка кадров.

«Есть озабоченность, что национальной гвардии будут переданы функции внутренних войск. Вопрос профессиональных навыков остается краеугольным камнем. При создании Патрульной службы изначально планировали привлечь абсолютно новые кадры. В итоге из-за нехватки кадров и отсутствия знаний стали принимать на работу полицейских. Есть опасения, что та же проблема будет при создании гвардии», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, власти не готовы к критике со стороны гражданского общества. «Реформы невозможны без участия гражданского общества. Без контроля доверия к новой структуре не будет. Однако практика показывает, что, как только гражданское общество начинает критиковать, власти прекращают сотрудничество. Как следствие проводится косметический ремонт "фасада", а содержание остается прежним», - отметила Ованнисян.

Власти будут использовать гвардию в политических целях, уверена правозащитница. «Июньский разгон акции протеста и применение запрещенных спецсредств показал, что власти не готовы к реальной реформе полиции. С точки зрения свободы собраний у нас зафиксирован регресс. В действии полиции изменений не будет, более того, придали легитимность применению спецсредств, несмотря на критику правозащитников», - сказала она.

2 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Правозащитница Нина Карапетянц считает, что методы действия полицейской гвардии останутся без изменений.

«Нет никакой разницы, как назовут новую структуру. Она будет действовать в интересах правящей силы. И тот факт, что внутренние войска перестанут нести службы на границе, дает основания утверждать, что создается личная гвардия премьера. Под видом реформ проводят формальную реорганизацию», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Карапетянц напомнила, что предусмотрена переаттестация кадров при наборе в гвардию, в соответствии с которой и будут назначения. «Но мало ли, что обещают власти! Когда создавали Патрульную службу, укомплектовать ее новым кадрами не удалось. Желающих не было, а многие из тех, кто выразил желание, не прошли IQ-тест. Вынуждено привлекли силовиков. Отсутствие кадров свидетельствует о половинчатости реформ, раз не учли такой важный фактор, как подготовка кадров. В этот раз также будет рокировка - переименуют в гвардию, на должности назначат лояльных силовиков, которые верой и правдой будут служить правящей силе», - отметила она.

Карапетянц связывает перенос сроков создания нацгвардии с парламентскими выборами в 2026 году. «Власти нужны популистские тезисы. Создание гвардии представят общественности как реформу полиции», - предположила правозащитница.

Пока Армения сохраняет членство в ОДКБ и ЕАЭС, у власти всегда будет стремление к диктаторству, желанию иметь собственное войско, добавила она.

Без изменения содержания реформа невозможна, уверен политический обозреватель Акоп Бадалян.

«Любая реформа формальна без изменения содержания. Повысить эффективность можно и действующей структуры, если придать содержание. Например, в Патрульной службе (правопреемница Дорожной полиции – прим. «Кавказский узел») содержание хоть и не прежнее, но фундаментальных изменений не увидели. Структурные изменения всего лишь первый шаг и говорить об удачной реформе было бы преувеличением много. Оценивают реформу по качеству работы», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Качественных изменений полиции можно достичь, если руководство страны не будет рассматривать эту структуру как основу для сохранения власти, считает политобозреватель. «Для успешной реформы требуются три составляющие: финансирование, политическая воля и компетентность. При отсутствии хотя бы одной из них реформа невозможна. Нужны не только финансы и политическая воля. Нужны компетентные специалисты, способные реформировать структуру», - подчеркнул Бадалян.

Проблема кадров также свидетельствует о половинчатости реформирования, добавил он. «Отсутствие кадров – отговорки. Кадры нужно готовить, обучать. Это также говорит об отсутствии компетентности. Нужны специалисты, которые смогут обучить. Полицейскими не рождаются, нужна школа. Попытки оправдаться отсутствием кадров свидетельствует о формальной реформе, об изменении структуры, вывески, но не содержания», - отметил политобозреватель.

Политолог Андриас Гукасян отметил, что реформа внутренних войск была условием ЕС и США.

«Необходимость реформы была очевидна по целому ряду инцидентов, начиная от разгона манифестантов в Сари Таге, заканчивая июньскими событиями. Внутренние и внешние факторы сделали реформу неизбежной. Другой вопрос, как будет работать новая структура. Чтобы гвардия была эффективной, нужны серьезные кадровые перестановки. В противном случае это будет очередная смена вывески», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Изменения в работе полиции, конечно, есть, но не такие значительные, чтобы говорить об успешной реформе, добавил Гукасян. «В Грузии, например, при Саакашвили, в рамках реформы полиции три-четыре раза меняли состав силовой структуры – одних увольняли, других принимали на работу. В Армении такого не было. Фрагментарная попытка была при наборе в Патрульную службу, однако основной костяк остается, командующий тип полицейского не меняется. Инциденты во время акций протеста, применение силы с нарушением закона - следствие этого. Полиция сохраняет лояльность властям. Более того, после июньского разгона публично заявила о поддержке правящей силы. Власть же, в свою очередь, покрывает незаконные действия силовиков. В этом плане ничего за последнее десятилетие не изменилось», - подчеркнул политолог.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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