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18:59, 25 октября 2024

Военный осужден в Нальчике за оставление части

Гарнизонный военный суд в Нальчике. Фото https://www.instagram.com/_07_kbr/p/DBRdo7yNbyn/ признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил к двум годам колонии военнослужащего Минобороны Теуважукова за отсутствие на службе менее месяца.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Вынесен приговор по делу о самовольном оставлении места службы в период мобилизации (часть 3.1 статьи 337 УК РФ)  в отношении военнослужащего Минобороны России Теуважукова.

Теуважуков без уважительных причин 13 мая, в период мобилизации, объявленной Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года, не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в станице Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия. 10 июня он  добровольно прибыл в воинскую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей. Суд учли раскаяние Теуважукова и приговорил его к двум годам колонии в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении на странице Нальчикского гарнизонного военного суда в соцсети "Вконтакте" от 23 октября.

Сайт Нальчикского гарнизонного военного суда по данным на 18.59 мск 25 октября недоступен.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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