Аналитики напомнили про закрытость следствия по делу о теракте на Дубровке

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Власти так и не раскрыли информацию о том, какой газ использовался при штурме Театрального центра на Дубровке, где в октябре 2002 года террористы захватили заложников, результаты расследования до сих пор не раскрыты, а виновные в гибели заложников должностные лица не наказаны.

Как писал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. В октябре 2022 года участники памятного мероприятия в Москве заявили, что бывшим заложникам и родственникам погибших в Театральном центре на Дубровке за прошедшие годы не представили никакой информации о ходе следствия и его результатах, поэтому надеяться на полноту и объективность расследования не приходится.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников они требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению заложников, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)". Общественная организация "Норд-Ост" настаивает, что погибших было 174. В октябре 2021 года родные погибших заявили, что спустя 19 лет после трагедии на Дубровке власти так и не назвали причину гибели людей, а многие из пострадавших имеют болезни токсического происхождения.

"Захват заложников в "Норд-Осте" стал одновременно и символом разрушения благополучного мира утратившими человеческое существо террористами, и символом готовности государства не считаться с человеческой ценой в борьбе с терроризмом и любой другой борьбе", - написал в годовщину теракта в своем телеграм-канале зампредседателя партии "Яблоко", политик Лев Шлосберг*.

Он напомнил, что в ходе операции по освобождению заложников использовался газ, однако в декабре 2002 года Минздрав России официально отказался сообщить данные о его свойствах. "Министр здравоохранения России пояснил, что сведения, раскрывающие средства и результаты разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, являются государственной тайной", - написал Лев Шлосберг.

Затем суд отказал родным жертв теракта в компенсации, Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что люди погибли "не в результате действия газа", который, по его словам, был безвредным, а стали жертвами "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании".

Через 10 лет после теракта, в октябре 2012 года, Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение спецоперации по освобождению заложников. "Остались только боль и память", - резюмировал Лев Шлосберг.

Сегодня, 26 октября, в 10.00 мск у Театрального центра на Дубровке пройдет ежегодная памятная акция: бывшие заложники и родственники погибших соберутся на площади перед концертным залом, чтобы почтить их память.

Журналистка Елена Милашина в своей колонке на сайте Центра защиты прав человека "Мемориал"** отметила, что теракт на Дубровке стал "последним из совершенных при Путине терактов, когда СМИ, включая государственные, еще обладали свободой слова". "Когда в российском парламенте еще была оппозиция, которая могла вести независимое парламентское расследование. Когда следственные органы худо-бедно, но позволяли потерпевшим знакомиться с материалами уголовного дела", - отметила она.

По словам Милашиной, в ходе теракта власти не пытались приуменьшить масштаб происходящего, количество заложников, переговоры с террористами вели публичные люди. Она отметила, что мэру Москвы Юрию Лужкову и Борису Немцову, который тогда был одним из руководителей партии СПС, на переговоры идти запретили, побоявшись, что из-за этого их рейтинги вырастут.

Журналистка отметила, что к штурму Театрального центра "готовились практически открыто", так как "не сомневались, что это - единственный выход из ситуации". При этом, по ее словам, террористы выдвигали, кроме политических требований о выводе войск из Чечни, еще более конкретные, в частности, об обмене заложников на представителей власти, например, депутатов Госдумы. "Можно было спасти куда больше заложников, если бы переговоры с террористами продолжились. Но цели спасти людей не было", - считает Милашина.

Она отметила, что никто из тех, кто планировал штурм, не знал о последствиях применения газа. "Видимо, именно поэтому спасателей и врачей даже не сочли нужным предупредить об использовании газа и проинструктировать, как спасать заложников от его воздействия. Химическая формула газа засекречена до сих пор", - написала журналистка. По ее словам, выжившие заложники пытались узнать, какой газ использовался, но "государство сочло химическую формулу важнее человеческой жизни и здоровья".

Однако, отметила Милашина, косвенно власти признали опасность газа. Через два года его планировали использовать во время штурма захваченной школы в Беслане, а спецназовцам и военным раздали противогазы, тогда как "к оказанию помощи заложникам на случай использования газа оперативный штаб в Беслане не готовился". "Заложников в Беслане спасло от газовой атаки только одно: в школе №1, построенной сто лет назад, не было единой системы вентиляции", - отметила автор статьи.

Милашина отметила, что террористические акты в России никогда не расследовались объективно, "то есть независимо от властей и спецслужб", судили только "террористов и пособников", но о том, "чтобы расследовать, установить и привлечь к ответственности за гибель заложников людей, в чьи профессиональные обязанности входит предотвращение террористических атак и спасение заложников, речи никогда не шло".

Она напомнила, что в 2012 году вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших заложников и родственников погибших в Театральном центре. "Это решение обязывало российские власти расследовать действия представителей государства, которые привели к возможности совершения террористического акта, а также действия членов оперативного штаба и силовиков, которые принимали решение о проведении штурма, повлекшего за собой гибель заложников. Но Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело против российских должностных лиц, и в 2013 году Лефортовский суд признал этот отказ законным", - резюмировала Милашина.

Теракт в "Норд-Осте" повлиял и на общество, и на российские власти, считает политолог Аркадий Дубнов.

"Терроризм был и раньше, но какое-то время Москву он сильно не беспокоил", - сказал он в эфире youtube-канала "Живой гвоздь".

В 2000-2002 годах до захвата заложников в "Норд-Осте" в Москве произошло два теракта: 8 августа 2000 года произошел взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади. Погибли 13 человек, 61 человек ранен. 5 февраля 2001 года произошел взрыв на станции метро "Белорусская-кольцевая". В результате пострадали 20 человек, погибших нет.

Теракт в "Норд-Осте" стал одним из рубежных событий, изменивших мировоззрение Владимира Путина, считает он. "<Вспомним> молодого Путина, который клялся никогда не покушаться на Крым, а потом придумал Россию, как государство-цивилизацию", - написал Дубнов на своей странице в Facebook*.

Руководитель проекта "Минута в минуту" Алексей Новоселов напомнил об участии Анны Политковской в попытках спасти заложников.

"Она зашла в здание, пыталась провести переговоры об освобождении людей, но к этому моменту террористы перестали отпускать заложников. Но зато ей удалось договориться, что она будет заносить в здание воду и соки для заложников", - рассказал он в эфире youtube-программы "Утренний разворот".

Террористы отказались принимать воду на грузовиках, вертолете, но удалось договориться, что сама Политковская и еще пара мужчин, их участие было согласовано, будут носить воду, рассказал Алексей Новоселов.

"В течение нескольких часов она носила эти огромные упаковки с бутылками. У нас есть кадры, как идут часы, сгущается темнота, а Политковская все носит и носит воду заложникам. Под конец она у кого-то взяла медицинскую каталку и начала складывать воду на нее, потому что видно… у нее нет сил, она не железная", - рассказал автор проекта "Минута в минуту".

Сопоставимый по масштабам теракт в "Крокусе" забылся обществом быстрее, чем теракт на Дубровке, считает востоковед Игорь Димитриев.

"Тогда это была шоковая история, ее многократно крутили на ТВ, делали многочисленные расследования, воспоминания участников. А "Крокус" потерялся в повестке", - написал он в своем телеграм-канале.

По его мнению, это показывает, какие изменения произошли и в обществе, и у находящихся у власти лиц после "Норд-Оста".

"Во-первых, не в интересах государства и госпропаганды нагнетать истерию по поводу террористической угрозы... Во-вторых, в обществе на самом деле сейчас меньше эмпатии. Думаю, благодаря соцсетям и глобальной информповестке. Каждый день в мониторе что-то взрывается, кто-то кого-то расстреливает и пытает… Реагировать слишком сильно человек устал, тем более что завтрашний день принесет новые ужасы. Может, более впечатляющие", - делает мрачный прогноз Димитриев.

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