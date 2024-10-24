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18:02, 24 октября 2024

Суд в Нальчике приговорил мобилизованного к трем годам за оставление части

Фигура Фемиды. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Лукожев, который дважды покидал воинскую часть в Ингушетии, а после передачи в суд дела об уклонении от службы сбежал, приговорен к трем годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Призванный на военную службу по мобилизации Лукожев 22 ноября 2023 года и затем 19 апреля 2024 года дважды не явился к установленному времени на службу в первом случае в воинскую часть, а во втором случае в военную прокуратуру гарнизона, дислоцированные в Республике Ингушетия. В обоих случаях он добровольно менее чем через месяц явился в часть.

После поступления дела в суд об оставлении части в период мобилизации (часть 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса России) Лукожев скрылся, в связи с чем 25 июля мера пресечения была изменена на заключение под стражу, а Лукожев объявлен в федеральный розыск. 9 сентября его задержали, после чего рассмотрение дела возобновилось. Лукожев признал вину. 

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, указано на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Страница Нальчикского военного суда по данным на 17.50 мск недоступна.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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