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09:16, 24 октября 2024

Обрушение потолка в адыгейской школе обеспокоило прокуратуру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потолок обрушился в средней школе №10 в Майкопе, где перед началом учебного года был проведен капремонт, прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.

В школе обрушилась часть потолка в коридоре и были затоплены несколько помещений. В момент происшествия в здании находились дети, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, перед началом учебного года в школе был проведен капитальный ремонт в рамках национального проекта "Образование".

"В ходе проверки будет дана оценка качеству выполненных работ, порядку их приемки, действиям администрации школы. Также будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Адыгеи.

Потолок в школе обрушился после прорыва трубы отопления. Специалисты устраняют последствия аварии, сообщил мэр города Геннадий Митрофанов.

"О ситуации в школе N10. Сегодня днем в образовательной организации произошел прорыв трубы отопления. Вода попала в фойе, частично поврежден потолок первого этажа. Сейчас специалисты работают над устранением прорыва, занятия в школе приостановлены", - цитирует Митрофанова "Интерфакс".

Он также сообщил, что в этой школе "совсем недавно" завершился капитальный ремонт.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Ранее "Кавказский узел" писал про обрушение потолка в адыгейской школе №25. Получил травмы один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.

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Автор: "Кавказский узел"

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