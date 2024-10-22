Следком сообщил подробности дела о покушении на Алихаджиева

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Установить личность человека, совершившего покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, удалось благодаря генетическим следам, обнаруженным на месте преступления. Заказчик обещал киллеру заплатить 20 миллионов рублей, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", МВД сегодня отчиталось о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

10 октября бывший вице-премьер Ингушетии Шерип Алихаджиев был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, возбуждено дело о покушении на убийство.

По версии следствия, в сентябре текущего года человек, которого следствие считает заказчиком убийства Шерипа Алихаджиева, обратился к своему знакомому, с которым отбывал ранее наказание в местах лишения свободы, и предложил ему совершить убийство. Он пообещал исполнителю заплатить 20 миллионов рублей. На что тот согласился, сообщило сегодня в своем телеграм-канале главное следственное управление СКР по Московской области.

"Заказчик передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве", – сказано в сообщении.

Перед совершением нападения киллер выслеживал Алихаджиева месяц и наблюдал за ним. Установить личность человека, стрелявшего в бывшего вице-премьера Ингушетии, удалось благодаря обнаружению на месте преступления его генетических следов, отчиталось ведомство.

Напомним, Шерип Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года.

"Кавказский узел" также писал, что Алихаджиев в 2000-х годах работал в Чечне, а глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником.

"Я точно знаю [в Ингушетии] одного преступника из ЧР – это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии", – привело 30 августа 2007 года ИА "Грозный-информ" слова Кадырова.

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