Смягчен приговор жительнице Волгограда по делу о попытке поджога военкомата

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Апелляционная инстанция сократила условный срок лишения свободы, назначенный жительнице Волгограда Татьяне Лебедевой по делу о попытке поджога военкомата.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре суд приговорил к двум годам колонии-поселения бывшую сотрудницу комитета юстиции Волгоградской области Юлию Ященко, признав ее виновной в попытке поджечь военкомат. При этом Ященко была освобождена из-под стражи, поскольку суд засчитал время ее пребывания в СИЗО в срок наказания.

Жительница Волгограда Татьяна Лебедева 9 июля была приговорена к трем годам лишения свободы условно, поскольку суд признал ее виновной в попытке умышленного поджога чужого имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений, а также в хулиганстве. Лебедева в суде первой инстанции полностью признала вину, приговор обжаловала прокуратура, указано в апелляционном определении, датированном 18 сентября и размещенном на сайте Волгоградского облсуда.

По версии прокуратуры, суд не учел, что действия Лебедевой "были направлены на поджог здания военного комиссариата, и Минбороны "мог быть причинен значительный материальный ущерб на сумму 14086926 рублей".

Апелляционная инстанция не согласилась с доводами прокуратуры, при этом обратила внимание, что суд первой инстанции не нашел отягчающих обстоятельств, но нашел смягчающие – "активное способствование раскрытию и расследованию преступления".

"Суд апелляционной инстанции считает необходимым […] смягчить Лебедевой Т.С. наказание", - постановила судья Марина Волкова и смягчила наказание до двух лет 10 месяцев.

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