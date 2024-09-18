Юлия Ященко, "Вконтакте".

18 сентября 2024, 06:41

Юлия Ященко приговорена к двум годам заключения за попытку поджечь военкомат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к двум годам заключения за попытку поджечь военкомат бывшую сотрудницу комитета юстиции Волгоградской области Юлию Ященко. Она была освобождена в зале суда, поскольку ее пребывание в СИЗО зачтено в срок отбытия наказания.

Как информировал "Кавказский узел", 1 августа 2023 года в Волгограде силовики задержали около военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов 31-летнюю местную жительницу Юлию Ященко, которая созналась им в том, что намеревалась поджечь военкомат. Судья сделал закрытым процесс по ее делу.

Суд приговорил бывшую сотрудницу комитета юстиции Волгоградской области Юлию Ященко к двум годам лишении свободы в колонии-поселении, признав ее виновной в попытке поджечь военкомат в Волгограде, передали 17 сентября "Новости "Волгограда".

Ященко была освобождена в зале суда, поскольку суд засчитал время ее пребывания в СИЗО в срок отбытия наказания, сообщил 17 сентября "Волгоград Онлайн".

До задержания Ященко работала консультантом по работе с архивом в комитете юстиции Волгоградской области. Неизвестные убедили ее, что она должна поджечь военкомат для того, чтобы помочь силовикам с поимкой мошенников, которые у нее украли деньги. Под их влиянием 2 августа 2023 года Ященко бросила два "коктейля Молотова" в здание военкомата, отметила "Медиазона"*.

Напомним, согласно версии следствия, у Юлии Ященко с собой было пять бутылок с "коктейлем Молотова", фитили, ткань, спички и зажигалки. Внимание патруля, охранявшего военкомат, женщина с тяжелым рюкзаком привлекла странным поведением. Она ходила вокруг здания военкомата, смотрела в телефон и нервничала. Как только силовики подошли к ней, она сразу же призналась, что намеревалась поджечь военкомат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата", "Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 сентября 2024, 05:46

18 сентября 2024, 04:47

18 сентября 2024, 03:48

18 сентября 2024, 02:49

18 сентября 2024, 01:50

  • Астраханцы сочли неискренними извинения задержанных дрифтеров

    Дрифтеры на астраханских улицах встречаются сравнительно редко, но их поведение ставит под угрозу других участников дорожного движения. Извинения двух задержанных в Астрахани водителей сложно назвать искренними, а принуждение к извинениям нарушает их права, отметили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи