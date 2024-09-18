Юлия Ященко приговорена к двум годам заключения за попытку поджечь военкомат

18 сентября 2024, 06:41

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Суд приговорил к двум годам заключения за попытку поджечь военкомат бывшую сотрудницу комитета юстиции Волгоградской области Юлию Ященко. Она была освобождена в зале суда, поскольку ее пребывание в СИЗО зачтено в срок отбытия наказания.

Как информировал "Кавказский узел", 1 августа 2023 года в Волгограде силовики задержали около военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов 31-летнюю местную жительницу Юлию Ященко, которая созналась им в том, что намеревалась поджечь военкомат. Судья сделал закрытым процесс по ее делу.

Суд приговорил бывшую сотрудницу комитета юстиции Волгоградской области Юлию Ященко к двум годам лишении свободы в колонии-поселении, признав ее виновной в попытке поджечь военкомат в Волгограде, передали 17 сентября "Новости "Волгограда".

Ященко была освобождена в зале суда, поскольку суд засчитал время ее пребывания в СИЗО в срок отбытия наказания, сообщил 17 сентября "Волгоград Онлайн".

До задержания Ященко работала консультантом по работе с архивом в комитете юстиции Волгоградской области. Неизвестные убедили ее, что она должна поджечь военкомат для того, чтобы помочь силовикам с поимкой мошенников, которые у нее украли деньги. Под их влиянием 2 августа 2023 года Ященко бросила два "коктейля Молотова" в здание военкомата, отметила "Медиазона"*.

Напомним, согласно версии следствия, у Юлии Ященко с собой было пять бутылок с "коктейлем Молотова", фитили, ткань, спички и зажигалки. Внимание патруля, охранявшего военкомат, женщина с тяжелым рюкзаком привлекла странным поведением. Она ходила вокруг здания военкомата, смотрела в телефон и нервничала. Как только силовики подошли к ней, она сразу же призналась, что намеревалась поджечь военкомат.

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