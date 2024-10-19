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22:32, 19 октября 2024

Победа в Евросуде воодушевила Салиха Гаджиева

Салих Гаджиев. Скриншот фото "Черновик" https://chernovik.net/content/respublika/ya-ne-storonnik-chtoby-lyudey-sazhali

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полковник полиции Салих Гаджиев выразил удовлетворение решением Европейского суда по жалобе на увольнение из МВД Дагестана за критику. Решение ЕСПЧ по жалобе Гаджиева важно в свете борьбы с коррупцией, подчеркнул адвокат.

Как писал "Кавказский узел", ЕСПЧ заключил, что полковник полиции Салих Гаджиев был уволен из МВД Дагестана из-за критики проблем в ведомстве, это нарушило его право на выражение мнения, и обязал Россию выплатить ему компенсацию в 7500 евро. Салих Гаджиев в 2013 году был уволен из МВД, однако потребовал восстановления на работе. Основанием для увольнения послужили его критические высказывания в адрес руководства МВД Дагестана, что было сочтено грубым нарушением дисциплины. Гаджиев обратился к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако суд счел, что заявления Гаджиева об МВД недостоверны.

Полковник полиции Салих Гаджиев доволен решением ЕСПЧ. "Это результат многолетней нашей борьбы. Наконец, суд постановил, что меня уволили за критику", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Увольнение лишило его возможности работать в системе МВД, но без работы он не остался.

"После увольнения я работал руководителем антикоррупционного комитета на общественных началах. Был избран депутатом Народного собрания Дагестана. В настоящее время тоже работаю", - рассказал он.

 Его адвокат подчеркнул, что понадобилось около 10 лет для того, что справедливость восторжествовала. "Жалоба была направлена в ЕСПЧ 14 ноября 2014 года, а постановление вынесено 15 октября 2024. Почти 10 лет понадобилось для этого решения", - сказал Жургал Будаев корреспонденту "Кавказского узла".

Российские власти нарушили право Гаджиева на свободу выражения мнения, которое опиралось на общественный интерес по борьбе с коррупцией

По его мнению, дело Гаджиева имеет особую важность для общества. "Случай Салиха Гаджиева особый. Коррупция является особенно острой проблемой в российских органах, и высказывания Гаджиева, высокопоставленного сотрудника МВД, были направлены на борьбу с ней. Это дело выходит за рамки частного трудового спора и затрагивает вопросы, важные для всего общества в целом", - отметил он.

Адвокат также добавил, что ЕСПЧ за эти годы выработал практику рассмотрения подобных дел.

«Именно в связи с этой важностью проблемы ЕСПЧ давно выработал довольно широкую практику о так называемых "осведомителях" — работниках, в том числе государственных служащих, готовых публично говорить о проблемах, которые их работодатели пытаются скрыть. Европейский суд рассмотрел значительное количество таких дел и выработал четкие критерии, на основании которых он и пришел к выводу, что российские власти нарушили право Гаджиева на свободу выражения мнения, которое опиралось на общественный интерес по борьбе с коррупцией», - пояснил он.

Полковник МВД РФ Амир Колов, который также был уволен за критику и сейчас оспаривает в суде решение об увольнении, считает вердикт ЕСПЧ справедливым.

"Решение ЕСПЧ считаю справедливым, поскольку российские суды наплевательски относятся к российским офицерам - защитникам Отечества. Беззаконие в отношении сотрудников правоохранительных органов, в случаях заявления ими о своих конституционных правах начальству, приводит к гонениям и незаконным преследованиях в отношении их со стороны начальников, которых в свою очередь поддерживает и руководство МВД России, поставившее подчиненный состав ОВД в роль бесправного раба. Таким образом руководство ведомства вынуждает сотрудников и офицеров ОВД обращаться за защитой своих прав в иные структуры (ФСБ, прокуратура, следствие суды, вплоть до аппарата президента РФ), которые тоже игнорируют факты злоупотреблений должностными полномочиями начальствующим составом ОВД в отношении подчиненных. После этого сотрудники, пострадавшие от беззакония внутри страны, если у них хватает силы воли, так как суды и прочие органы власти умышленно затягивают сроки рассмотрения обращений таких сотрудников и извращают материалы дела, издеваясь в изощрённом виде над этими людьми; мужества, потому что этим сотрудникам поступают угрозы и знаний, так как при защите своих прав сотрудники вынуждены соблюдать множество специальных требований ведомственного законодательства, могут обратиться в международный суд", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, Салих Гаджиев является одним из самых достойных российских офицеров. "Мне выпала честь работать с ним в подразделении по борьбе с организованной преступностью в опасные 90-е годы и я был в курсе многих его проблем, возникших после реформирования МВД из милиции в полицию, когда многих честных сотрудников выжили из системы МВД РФ и были введены новые коррупционно-коммерческие стандарты управления. Права Салиха Гаджиева изначально были нарушены, как и у многих других его коллег, за которых он заступался, понимая, что сам может быть подвергнут прессингу со стороны начальства", - отметил он.

Это не первый случай, когда сотрудников полиции увольняют за критику, говорит Колов. "Да, за критику увольняют. Меня тоже уволили за критику деятельности МВД России по противодействию экстремизму, раскрыл факты постановки на профучет десятки тысяч честных граждан России, в том числе стариков и грудных детей. Никто из руководства МВД, прокуратуры, Следкома не захотел признать, что меня преследовали за критику и наказали в нарушение статьи 29 Конституции РФ. Точно так же поступили и с Гаджиевым. Я думаю, что это первый случай, когда уволенный за критику сотрудник добился такого положительного решения в ЕСПЧ", - указал Колов.

Но размер компенсации за моральный вред, который указал суд, не соответствует тому вреду, который был причинен Гаджиеву, считает Колов. 

"Причиненный вред должен был начисляться не тысячами, а сотнями тысяч евро", - указал он, отметив, что было бы справедливо, если бы люди, которые злоупотребили своими служебными полномочиями, понесли субсидиарную ответственность.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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