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14:00, 16 октября 2024

ЕСПЧ признал нарушение прав полковника полиции Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полковник полиции Салих Гаджиев был уволен из МВД Дагестана из-за критики проблем в ведомстве, это нарушило его право на выражение мнения, постановил ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", полковник полиции Салих Гаджиев в 2013 году был уволен из МВД, однако потребовал восстановления на работе. Основанием для увольнения послужили его критические высказывания в адрес руководства МВД Дагестана, что было сочтено грубым нарушением дисциплины. Гаджиев обратился к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако суд счел, что заявления Гаджиева об МВД недостоверны.

ЕСПЧ признал нарушение права Салиха Гаджиева на свободу выражения мнения и назначил ему компенсацию морального вреда за увольнение из МВД в размере 7500 евро, указано в тексте решения, размещенного 15 октября на сайте суда.

В своей жалобе Гаджиев указал, что увольнение связано с публичными заявлениями о проблемах в системе МВД, отмечается в публикации.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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Автор: "Кавказский узел"

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