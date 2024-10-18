Боец из Майского убит на Украине

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Сергей Скорик убит в боевых действиях, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества". С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 176 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Алим Дыгов умер в госпитале после ранений, полученных в боях, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 175 бойцов из Кабардино-Балкарии.