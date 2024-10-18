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22:04, 18 октября 2024

Боец из Майского убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Скорик убит в боевых действиях, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества". С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 176 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Алим Дыгов умер в госпитале после ранений, полученных в боях, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 175 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Сергей Скорик убит в военной операции на Украине, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества по Кабардино-Балкарии. Скорик родом из города Майский, в 2010 году закончил школу, поступил на юрфак. Далее его призвали в армию в  Будённовск (противовоздушная оборона, зенитно- ракетные войска). Там он был пулеметчиком-зенитчиком. Службу проходил в контингенте Вооруженных сил в Республике Армения. Окончив несение службы Сергей вернулся домой и стал подрабатывать подсобным рабочим на различных объектах строительства. В мае 2023 года заключил контракт и ушел в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Службу проходил в Луганской области. По своей воинской учетной специальности был штурмовиком-пулеметчиком.  10 июня 2023 года он был убит в военной операции, сообщил Telegram-канал фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 176 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 160 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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