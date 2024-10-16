Власти сообщили об убитом бойце из Баксана
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Алим Дыгов умер в госпитале после ранений, полученных в боях, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 175 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 4 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 174 бойца из Кабардино-Балкарии.
Алим Дыгов был ранен в Запорожской области и 1 июня умер в госпитале. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила 15 октября администрация Баксана в своем Telegram-канале.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 175 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 159 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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