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23:21, 4 октября 2024

Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

Инал Шогенов. Скриншот фото из Telegram-канала отделения фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии от 01.08.24, https://t.me/fond_ZO_kbr/2140

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Иванов, Михаил Еременко и Инал Шогенов убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Урванского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 174 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Рамазан Тхакахов стал как минимум 171-м бойцом из Кабардино-Балкарии, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Астемир Иванов убит в военной операции на Украине, сообщила 2 октября администрация Урванского района, отчитываясь  в своем Telegram-канале о передаче его родным ордена Мужества.

6 сентября районные власти проинформировали о передаче орденов Мужества семьям старшего лейтенанта Инала Шогенова и ефрейтора Михаила Еременко.

Инал Шогенов родом из села Герменчик, он родился в 1981 году. После окончания школы окончил юридический факультет КБГУ, , работал в военной прокуратуре, в МФЦ, перешёл судебным приставом-дознавателем. В июне 2023 году, заключив контракт с Минобороны, ушел в зону СВО был направлен в Херсонскую область замполитом роты, имел звание капитана. В феврале получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии 1 августа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 174-х бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 158 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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