Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Иванов, Михаил Еременко и Инал Шогенов убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Урванского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 174 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Рамазан Тхакахов стал как минимум 171-м бойцом из Кабардино-Балкарии, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Астемир Иванов убит в военной операции на Украине, сообщила 2 октября администрация Урванского района, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче его родным ордена Мужества.

6 сентября районные власти проинформировали о передаче орденов Мужества семьям старшего лейтенанта Инала Шогенова и ефрейтора Михаила Еременко.

Инал Шогенов родом из села Герменчик, он родился в 1981 году. После окончания школы окончил юридический факультет КБГУ, , работал в военной прокуратуре, в МФЦ, перешёл судебным приставом-дознавателем. В июне 2023 году, заключив контракт с Минобороны, ушел в зону СВО был направлен в Херсонскую область замполитом роты, имел звание капитана. В феврале получил ранения, не совместимые с жизнью, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии 1 августа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 174-х бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 158 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.