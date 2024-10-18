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18:37, 18 октября 2024

Саралиев сообщил об обмене убитыми с Украиной

Шамсаил Саралиев. Фото: https://saraliev.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

России переданы тела 89 убитых в специальной военной операции, Украине возвращены тела 501 военнослужащего, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался об участии в обмене с украинской стороной телами убитых военных. В Россию переданы тела 45 убитых, украинской стороне возвращены тела 212 военнослужащих, сообщил он.

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих,, сообщило РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева. России передали 89 тел погибших, Украине — 501, сообщил он.

В своем Telegram-канале к 18.40 мск Саралиев не публиковал информацию об обмене телами убитых

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Автор: "Кавказский узел"

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